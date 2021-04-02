Siirt Baykan Nüfusu 2020 - 2021 |  Baykan İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Siirt Baykan Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Siirt Baykan nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Siirt Baykan Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Baykan ilçesinin bağlı bulunduğu Siirt ilinde 331 bin 070 kişi yaşamaktadır. Siirt ili 5,718 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 497 (km²) si Baykan ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Siirt Baykan nüfusu 25 bin 273 kişidir.

Siirt Toplam Nüfusu Kaçtır?

331,070 kişidir.

Baykan İlçe Nüfusu Kaçtır?

25,273 kişidir.

Baykan Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

19,578 kişidir.

Siirt Baykan Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -0,1 olarak gerçekleşmiştir.

Baykan İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 41,784073 Enlem : 41,784073

Baykan İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Siirt iline bağlı bulunan Baykan ilçesinin telefon alan kodu 0 484 şeklinde başlamaktadır.

Baykan ilçesinin bağlı olduğu Siirt İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Baykan ilçesinin bağlı olduğu il olan Siirt ilinin plaka kodu 56 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020