Sinop’ta seyir halindeki kamyon bariyerleri aşıp şarampole yuvarlandı!

kamyon sürücüsü Murat İncekara, Sinop-Boyabat seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağ tarafında bulunan şarampole devrildi.

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Sinop’ta seyir halindeki kamyon bariyerleri aşıp şarampole yuvarlandı!

Sinop'ta kamyonun şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

YARALI SÜRÜCÜ VATANDAŞLAR TARAFINDAN FARK EDİLDİ

Kaza, Sinop-Boyabat yolunun 24. kilometresi Derecuma mevkisinde 15.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 66 AAU 318 plakalı kamyon sürücüsü Murat İncekara, Sinop-Boyabat seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağ tarafında bulunan şarampole devrildi. Devrilen sürücüyü çevredeki vatandaşlar tarafından fark edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerine gelmesi üzerine yaralı sürücü Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sinop’ta seyir halindeki kamyon bariyerleri aşıp şarampole yuvarlandı!

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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KAYNAK: İHA

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