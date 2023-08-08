Tekirdağ’da şüpheli ölüm! Arkadaşını ziyarete gittiği iş yerinde cansız bedeni bulundu

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde yaşanan şüpheli ölüm olayına ilişkin inceleme başlatıldı.

Olay, saat 15.10 sıralarında Muradiye Mahallesi Mustafa Kemal Caddesi üzerinde bir iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre, Malatya'dan Muratlı'ya arkadaş ziyaretine gelen 57 yaşındaki İbrahim Yalıgülü, iş yerinde hareketsiz bir şekilde bulundu. Yalıgülü'nün hareketsiz bedenini gören arkadaşları, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi. İbrahim Yalıgülü'nün hayatını kaybettiği belirlendi. Tekirdağ Olay Yeri İnceleme ekipleri de gelerek çalışma başlattı.

Şüpheli ölüm vakasına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

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