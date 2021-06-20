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Son dakika | Avusturya'da tutuklanan Sezgin Baran Korkmaz'ın Türkiye'ye iadesi için işlemler başladı

SBK Holding'in kurucusu olan ve para aklama suçundan Avusturya'da tutuklanan Sezgin Baran Korkmaz'ın Türkiye'ye iade edilmesi için işlemler başlatıldı.

Son dakika | Avusturya'da tutuklanan Sezgin Baran Korkmaz'ın Türkiye'ye iadesi için işlemler başladı

Hakkında kara para aklama ve dolandırıcılık suçlarından soruşturma açılmadan bir gün önce Türkiye'den ayrılan ve ABD'ye giden Sezgin Baran Korkmaz, dün ABD'nin talebi üzerine Avusturya'da gözaltına alınmıştı. Bugün Türkiye'nin talebi üzerine Korkmaz'ın Türkiye'ye iadesi için süreç başlatıldı. 

SÜREÇ BAŞLADI

Konuya ilişkin konuşan Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, "İade işlemleri için süreci 19 Haziran tarihiyle başlatmış durumdayız" diye konuştu.

HAKİM KARŞISINA ÇIKMAYI BEKLİYOR

Büyükelçi Ceyhun bugün yaptığı açıklamada, Sezgin Baran Korkmaz'ın  19 Haziran günü Viyana'dan takriben 260 kilometre uzaklıkta bir kasabada gözaltına alındığı bilgini hatırlatarak, akşam saatlerine doğru Viyana getirildiğini söyledi. Ceyhun şunları söyledi:

" Hali hazırda Viyana Eyalet Ceza Mahkemesi'nde bulunmaktadır. Hakim karşısına çıkmayı beklemektedir. Kurallar gereği, doğal akış gereği yarın çıkması büyük bir ihtimal. Bizlerde bakanlığımızdan aldığımız talimat doğrultusunda gereğini yerine getirerek iade işlemleri için süreci 19 Haziran tarihiyle başlatmış durumdayız" 

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Tayfun Altuntaş
Editör
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