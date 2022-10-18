Son dakika | Bakan Dönmez'den Bartın'daki maden kazası hakkında açıklama: "En ufak bir ihmal varsa gereği yapılacak"

Son dakika... Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bartın'ın Amasra ilçesinde meydana gelen maden kazası hakkında TBMM Genel Kurulu'nda bilgilendirmede bulundu. Bakan Dönmez, madencilerin ailelerine kişi başı 1.5 milyon TL ödeneceğini bilgisini vererek, " Hiçbir endişeniz olmasın. En ufak bir ihmal varsa gereği yapılacak." dedi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Son dakika | Bakan Dönmez'den Bartın'daki maden kazası hakkında açıklama: "En ufak bir ihmal varsa gereği yapılacak"

Bartın Amasra ilçesindeki maden ocağında meydana gelen grizu patlaması nedeniyle 41 kişinin hayatını kaybetmişti. Yaralanan 6 işçinin tedavileri Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde devam ederken Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, TBMM Genel Kurulu'na katılarak patlama hakkında bilgilendirmede bulundu.

Bakan Dönmez'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Kaza haberini alır almaz İçişleri ve Çalışma Bakanımızla olay yerine gittik. Vahim hadisenin metan gazı sonucu grizu patlaması şeklinde meydana geldiği değerlendirilmektedir.

Saat 16-24 vardiyasında 110 madenci kardeşimiz çalışmaktaydı.

İstanbul'daki 6 madenci hariç yaralılar taburcu oldu.

Amasra TTK'da 580 çalışana 16 iş güvenliği uzmanı atanmıştır. İş sağlığı ve güvenliği uzmanlarına NOVA aracılığıyla temel risk eğitimi verilmiştir. Kömür ocakları yolda en az 4 kez denetlenmektedir.

Amasra'nın dördüncü Ağustos'taki son denetim yerinde yapılmıştır. Denetimde aykırı husus tespit edilmemiştir.

Soruşturmalara gelince olayın meydana geldiği ilk anda adli soruşturma başlatıldı. Olayın tüm boyutlarıyla aydınlatılması için gerekli olanlar yapılacak.

"DENETİMLERDE BAĞIMSIZ ÇALIŞAN SEYYAR GAZ ÖLÇÜM CİHAZI BULUNMAKTADIR"

Sayıştay, TBMM adına kamu faaliyetlerini denetlemekte görevlidir. 2017-2019 raporlarında yer alan hususların dikkate alınmadığı iddia edilmiştir. Sayıştay raporundaki yönergelere riayet edilmiştir.

Denetimlerde bağımsız çalışan seyyar gaz ölçüm cihazı bulunmaktadır. Kişisel oksijen maskeleri, otomatik yangın söndürme sistemleri gibi 50 kalemde iyileştirmeler yapıldı. 6'lı sensörler tespit edilmiştir.

Çalışan ekiplerin her birinin elinde dedektörler var. Bunlar gaz ölçümü yapıyor.

Yeraltı tüm çalışma alanları metan, oksijen, karbondioksit, sıcaklık ölçümleriyle sürekli incelenmekte ve kayıt altına alınmaktadır. O işletmemizde o ana kadar hepsi kayıt altında.

Hiçbir endişeniz olmasın. En ufak bir ihmal varsa gereği yapılacak.

Ben burada birisi kusurlu demedim. Ben tespitleri burada sizinle paylaşıyorum.

Havadaki metan gazı oranının yüzde 5 ila yüzde 10 arsında olması halinde grizu patlaması meydana gelmektedir. Metan, hava, yakıcı madde... Ayrıca, iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliğine göre, maden iş yerlerinde ortamda yüzde 1 oranında metan bulunması durumunda patlatma yapılmaz. Yüzde 2 bulunması durumunda madenciler tahliyeler yapılır.

ŞEHİT AİLELERİNE 1.5 MİLYON LİRA ÖDENECEK

Kazadan önceki son kayıtlar incelendiğinde ortamdaki metan gazı oranı önce yüzde1,5 oranına ulaşmış ve emniyet amaçlı elektrik kesilmiştir. 18.09'de son kayıt yüzde 1,69 olarak görülmüştür.

Bilir kişiler bu değerleri tek tek değerlendirecek. Bilirkişi ve denetçiler olayı aydınlığa kavuşturacak.

Sorumlu kimse çıkartılacak ortaya, kimseyi de gizlemeyeceğiz. Kişi başı toplam 1 buçuk milyon lira ödenecek. Şehitlerimizin ödemelerine başlandı. Şehitlerimizin emaneti bizimdir. Gereken her türlü desteği kendilerine vereceğiz.

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