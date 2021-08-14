Son dakika | Bakan Koca, aşı yaptırmayanların sayısını açıkladı! Veriler tedirgin etti

Türkiye'de koronavirüs salgınına karşı aşılama tüm hızıyla sürerken aşılmadaki son durumu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ,Twitter hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Bakan Koca'nın verdiği bilgilere 13 Ağustos Cuma günü 1 Milyon 145 bin 321 doz aşı uygulandı. İlk doz aşısını yaptıranların sayısı 384 bin 945, ikinci doz aşısını yaptıranların sayısı 602.251 bin üçüncü doz aşısını yaptıranların sayısı 158 bin 125 olarak kayıtlara geçti.

Öte yandan ilk doz aşısını henüz yaptırmayanların sayısı 18 milyon 313 bin 689’a indi.

AŞIDA 13 AĞUSTOS: Dün 1 Milyon 145 Bin 321 doz aşı uygulandı. İlk doz aşısını yaptıranların sayısı 384.945. İkinci doz aşısını yaptıranların sayısı 602.251. Üçüncü doz aşısını yaptıranların sayısı 158.125. İlk doz aşısını henüz yaptırmayanların sayısı 18.313.689’a indi. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 14, 2021

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