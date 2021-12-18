Son dakika | Bakan Koca, haftalık vaka haritasını açıkladı! İşte vakaların en çok arttığı iller
Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 4-10 Aralık tarihleri arasında 100 bin nüfusta vaka sayısını gösteren insidans haritasını sosyal medya hesabından paylaştı. Bakan Koca'nın paylaştığı grafiğe göre vaka sayısı bir öncesi haftaya göre en çok artan iller; Edirne, Artvin, Tekirdağ, Ordu, Trabzon, Kırklareli, Yozgat, Rize, Isparta oldu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 4-10 Aralık arasında 100 bin nüfusta vaka sayılarını gösteren insidans haritasını paylaştı. Bakan Fahrettin Koca haritaya," 4-10 Aralık arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında." notunu düştü.
Koca, vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 9 ilin, Edirne, Artvin, Tekirdağ, Ordu, Trabzon, Kırklareli, Yozgat, Rize, Isparta olduğunu açıkladı.
İllere göre 4-10 Aralık'ta her 100 bin nüfusta görülen Kovid-19 vaka sayıları yüksekten düşüğe şöyle sıralandı:
"Kırklareli (467,74), Çanakkale (464,78), Ordu (378,91), Bilecik (366,68), Osmaniye (363,86), Tekirdağ (358,63), Eskişehir (335,72), Balıkesir (323,88), Edirne (311,95), Adana (306,41), Trabzon (303,98), Yalova (294,15), Sinop (288,27), Giresun (283,25), Mersin (283,13), Tokat (283,01), Kocaeli (282,04), Bolu (261,43), Samsun (249,62), Denizli (249,2), İstanbul (245,7), Karabük (238,08), Tunceli (228,9), Çorum (227,49), Hatay (224,97), Amasya (221,17), Artvin (217,7), Burdur (215,28), Sakarya (213,88), Bursa (211,91), Zonguldak (209,06), Rize (198,34), Düzce (194,6), Manisa (179,23), Kırşehir (167,05), Kütahya (166,29), Isparta (162,39), Kastamonu (161,54), Gümüşhane (159,49), Ankara (158,76), Bartın (149,76), Niğde (119,87), Çankırı (106,53), Kırıkkale (105,13), Uşak (98,53), Nevşehir (98,37), Kahramanmaraş (94,68), Erzincan (94,27), Afyonkarahisar (76,67), Yozgat (76,12), Kilis (70,03), İzmir (68,47), Sivas (68,25), Antalya (67,02), Konya (65,42), Aksaray (61,94), Elazığ (61,74), Karaman (59,23), Aydın (57,99), Muğla (57,96), Ardahan (54,08), Iğdır (52,65), Kayseri (50,23), Malatya (32,62), Bayburt (29,3), Adıyaman (28,62), Gaziantep (25,94), Bingöl (25,55), Kars (24,92), Erzurum (22,02), Diyarbakır (20,41), Şanlıurfa (18,25), Siirt (14,2), Mardin (12,28), Şırnak (10,97), Muş (9,97), Batman (9,35), Ağrı (9,15), Bitlis (7,69), Hakkari (4,28), Van (3,92)"
Son dakika | Bakan Koca, haftalık vaka haritasını paylaştı! Vakaların en çok arttığı iller belli oldu
Son Dakika | Bakan Koca, 20-26 Kasım haftalık vaka sayısı haritasını paylaştı! İşte vaka sayıları en çok artan 10 il
Son dakika | Bakan Koca, haftalık vaka haritasını paylaştı! İşte illere göre 100 bin nüfusta vaka sayıları
Son dakika: Bakan Koca haftalık vaka haritasını paylaştı! İşte il il vaka sayıları
Son dakika | Bakan Koca, 100 bin kişide vaka sayılarını açıkladı! İşte 16-22 Ekim haftalık vaka haritası
Son dakika! Bakan Koca haftalık vaka haritasını açıkladı!