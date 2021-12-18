Son dakika | Bakan Koca, haftalık vaka haritasını açıkladı! İşte vakaların en çok arttığı iller Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 4-10 Aralık tarihleri arasında 100 bin nüfusta vaka sayısını gösteren insidans haritasını sosyal medya hesabından paylaştı. Bakan Koca'nın paylaştığı grafiğe göre vaka sayısı bir öncesi haftaya göre en çok artan iller; Edirne, Artvin, Tekirdağ, Ordu, Trabzon, Kırklareli, Yozgat, Rize, Isparta oldu.

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