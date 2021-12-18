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  3. Son dakika | Bakan Koca, haftalık vaka haritasını açıkladı! İşte vakaların en çok arttığı iller

Son dakika | Bakan Koca, haftalık vaka haritasını açıkladı! İşte vakaların en çok arttığı iller

Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 4-10 Aralık tarihleri arasında 100 bin nüfusta vaka sayısını gösteren insidans haritasını sosyal medya hesabından paylaştı. Bakan Koca'nın paylaştığı grafiğe göre vaka sayısı bir öncesi haftaya göre en çok artan iller; Edirne, Artvin, Tekirdağ, Ordu, Trabzon, Kırklareli, Yozgat, Rize, Isparta oldu.

Son dakika | Bakan Koca, haftalık vaka haritasını açıkladı! İşte vakaların en çok arttığı iller

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 4-10 Aralık arasında 100 bin nüfusta vaka sayılarını gösteren insidans haritasını paylaştı. Bakan Fahrettin Koca haritaya," 4-10 Aralık arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında." notunu düştü. 

Son dakika | Bakan Koca, haftalık vaka haritasını açıkladı! İşte vakaların en çok arttığı iller

Koca, vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 9 ilin, Edirne, Artvin, Tekirdağ, Ordu, Trabzon, Kırklareli, Yozgat, Rize, Isparta olduğunu açıkladı. 

Son dakika | Bakan Koca, haftalık vaka haritasını açıkladı! İşte vakaların en çok arttığı iller

İllere göre 4-10 Aralık'ta her 100 bin nüfusta görülen Kovid-19 vaka sayıları yüksekten düşüğe şöyle sıralandı:

"Kırklareli (467,74), Çanakkale (464,78), Ordu (378,91), Bilecik (366,68), Osmaniye (363,86), Tekirdağ (358,63), Eskişehir (335,72), Balıkesir (323,88), Edirne (311,95), Adana (306,41), Trabzon (303,98), Yalova (294,15), Sinop (288,27), Giresun (283,25), Mersin (283,13), Tokat (283,01), Kocaeli (282,04), Bolu (261,43), Samsun (249,62), Denizli (249,2), İstanbul (245,7), Karabük (238,08), Tunceli (228,9), Çorum (227,49), Hatay (224,97), Amasya (221,17), Artvin (217,7), Burdur (215,28), Sakarya (213,88), Bursa (211,91), Zonguldak (209,06), Rize (198,34), Düzce (194,6), Manisa (179,23), Kırşehir (167,05), Kütahya (166,29), Isparta (162,39), Kastamonu (161,54), Gümüşhane (159,49), Ankara (158,76), Bartın (149,76), Niğde (119,87), Çankırı (106,53), Kırıkkale (105,13), Uşak (98,53), Nevşehir (98,37), Kahramanmaraş (94,68), Erzincan (94,27), Afyonkarahisar (76,67), Yozgat (76,12), Kilis (70,03), İzmir (68,47), Sivas (68,25), Antalya (67,02), Konya (65,42), Aksaray (61,94), Elazığ (61,74), Karaman (59,23), Aydın (57,99), Muğla (57,96), Ardahan (54,08), Iğdır (52,65), Kayseri (50,23), Malatya (32,62), Bayburt (29,3), Adıyaman (28,62), Gaziantep (25,94), Bingöl (25,55), Kars (24,92), Erzurum (22,02), Diyarbakır (20,41), Şanlıurfa (18,25), Siirt (14,2), Mardin (12,28), Şırnak (10,97), Muş (9,97), Batman (9,35), Ağrı (9,15), Bitlis (7,69), Hakkari (4,28), Van (3,92)"

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Tayfun Altuntaş
Editör
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