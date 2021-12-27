Son dakika | İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan İBB'ye teftiş açıklaması: Şehirlerde terörizmle mücadele etmeyecek miyiz?"

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bağlı kuruluşlar ve şirketlerinde işbaşı yapan personellerden 455'inin PKK/KCK, 80'inin DHKP-C, 20'sinin MLKP, 2'sinin MKP, ayrıca bazılarının FETÖ ve diğer terör örgütleriyle iltisaklı/irtibatlı olduğu yönünde ihbar, şikayet ve elde edilen tespitler üzerine, konunun tüm yönleriyle soruşturulması için bakanlığın özel teftiş başlattığı belirtildi.

DİAYDER REFERANSIYLA İBB'YE GİRENLER

Açıklamanın devamında," İstanbul Büyükşehir Belediyesinde DİAYDER referansıyla PKK terör örgütü irtibatlı/iltisaklı kişilerin yerleştirildiğine yönelik İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan tespitler sonucunda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamedeki iddia ve tespitler de bahse konu özel teftişin kapsamındadır." ifadelerine yer verildi.

Bu konuda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da düzenlenen "Afet Risk Azaltma Planı Çalıştayı'nın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"BUNLARIN İÇİNDE FETÖ VAR, PKK VAR, MLKP VAR"

Bakan Soylu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Milletimize saygılarımızı hem de bu konuda hürmetlerimizi ileterek sözlerime başlamak istiyorum. Türkiye, terörle ilgili önemli tecrübelerden geçti. Büyük sınamalardan geçti. Türkiye büyük bedeller ödedi ve bu bedellerin hala travmaları, hala yaşadığımız acılar, hala kayıplarımız bizim üzerimizde, hatıralarımızda. Ve buna ait de ülke olarak millet olarak tüm tedbirleri alma zorunluluğumuz söz konusu.

Türkiye'de 15 Temmuz oldu. Sadece İçişleri Bakanlığı'ndan 50 bin kişi ihraç edildi. Niçin? Neden? Terör örgütleriyle irtibatı ve iltisakı olduğu için.

Yani bunların kamuda çalışmasının, devlette çalışmasının sakıncalı olduğu... Bunların içinde FETÖ var, PKK var, MLKP var. Ve bütün örgütler. Biz bunu niçin yapıyoruz?

Dağdaki teröristlerle mücadele ediyoruz. Şehirlerde terörizmle mücadele etmeyecek miyiz?

"TERÖR İRTİBATI BULDUĞUMUZ ZAMAN KENDİMİZİ SUÇLU MU HİSSEDİYORUZ?"

Fehriye Erdal kimdi? Çok yüksek korunaklı Sabancı Center'a nasıl girmiştir? Ve sonucunda ne yaptı? Kimi katletti?

Peki Şırnak'ta adliyelerin altına bomba koyanlar orada çalışanlar değil miydi?

PKK ve KCK'nın, HDP'nin de kendi gençlik kolları olarak niyelendirdiği talimat vererek, yani siyaset içerisinde meşru bir kılıfa büründürerek bir kaplamayla birlikte katlettiler.

Şimdi biz kendimizle ilgili, devletle ilgili, devlette çalışanlarla ilgili bir terör irtibatı bulduğumuz zaman kendimizi suçlu mu hissediyoruz? Hayır, tam tersine. Burayı temizlemeyen, yarın başımıza gelebilecek bir felaketi engellemek için, terör irtibatıyla devletin bir arada olmayacağını göstermek için gerçekleştiriyoruz.

"SOSYAL MEDYA ÇIĞIRTKANLIĞIYLA BİZ TERÖRLE MÜCADELE ETMİYORUZ"

Yarın yapılacak bir eylem, bu kişiler tarafından gerçekleştirilirse bu sefer bize kalkıp şunu sormazlar mı? 'Arkadaş siz ne iş yapıyorsunuz? Sizin göreviniz nedir?'

Beni bağışlayın ama sosyal medya çığırtkanlığıyla biz terörle mücadele etmiyoruz. Biz laf cambazlığıyla da mücadele ediyor değiliz.

Sayın cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde ortaya koyduğu konseptle birlikte, Türkiye bunu sağlamaya çalışıyor."

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