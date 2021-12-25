İBB'de büyük skandal! İşe giren DİYADER üyeleri, maddi yardımları PKK'lı teröristlerin ailelerine vermiş

Türkiye'nin birliğini bozmaya çalışan ve sözde Kürdistan devletini kurma hayaliyle faaliyetlerini sürdüren terör örgütü PKK'nın propagandasını yapan Din Adamları Yardımlaşma Derneği'ne yönelik olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada kapsamında hazırlanan iddianame İstanbul 14. ağır ceza mahkemesine gönderildi. İddianamede 23 kişi için ceza istendi.

Söz konusu soruşturma hakkında edindiği bilgileri sosyal medya hesabından paylaşan TRT Haber muhabiri Hamza Çifti, "PKK propagandası yapan Din Adamları Yardımlaşma Derneği üyeleri hakkında iddianame hazırlandı. Derneğin İBB’ye eleman yerleştirdiği tespit edildi. Bu elemanların maaşlarının bir kısmını derneğe verdiği ayrıca İBB’nin market kartlarını PKK’lıların ailelerine dağıttığı öğrenildi." dedi.

PKK propagandası yapan Din Adamları Yardımlaşma Derneği üyeleri hakkında iddianame hazırlandı. Derneğin İBB’ye eleman yerleştirdiği tespit edildi. Bu elemanların maaşlarının bir kısmını derneğe verdiği ayrıca İBB’nin market kartlarını PKK’lıların ailelerine dağıttığı öğrenildi. — Hamza Çifçi (@hamzacifci) December 24, 2021

"DERNEĞİN REFENSI İLE İBB'YE GİRMİŞLER"

Örgütün İBB el değiştirdikten sonra belediyeye sızdığını belirten Çiftçi," Dernek üyeleri derneğin referansıyla İBB’ye gassal olarak sokuldu. Bu gassallar da dolaylı yoldan PKK’yı destekliyordu. Çünkü maaşlarının 4’te 1’ini derneğe aktarıyordu." dedi.

"MAAŞLARININ BİR KISMINI DERNEĞE VERMİŞLER"

Çiftçi sözlerini şöyle sürdürdü:

"Konuya ilişkin bir itiraf: 'Benimle birlikte 6 kişi daha DİAYDER derneği öncülüğünde işe alındı. Belediyede ilk işe girdiğimizde birlikte işi girdiklerim maaşlarından bir kısmını DİAYDER’e vereceklerini söylüyorlardı ancak sonrasında para verip vermediklerini bilmiyorum.”

İBB'NİN YARDIM KARTLARINI TERÖRİSTLERİN AİLELERİNE VERMİŞLER

Bu kişilerin tek faaliyetlerinin para vermek olmadığını belirten Çiftçi," İBB tarafından dağıtılan yardım kartlarının da sorumluluğunu üstlenmişlerdi. Bu kartların PKK’nın değer ailesi olarak gördüğü yani terör örgütüne katılım sağlayan dağdaki teröristlerin ailelerine gönderildiği tespit edildi. Kuruldukları günden bugüne tek amaçları sözde Kürdistan’ın kurulmasıydı. 2013’te çalışmalarına farklı bir boyut daha getirdiler. " ifadelerini kullandı.

"DİYANET'İN CAMİLERİNE GİTMEYİN" DEMİŞLER

Derneğin PKK Terör Örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’ın talimatıyla ‘Demokratik İslam Kongresi’ adı altında alternatif bir dini yapılanma hedeflediğini belirten Çitfçi," PKK Elebaşı Öcalan, kendini ziyarete gelen BDP heyeti aracılığıyla mesaj gönderdi. Mesajlarında Diyaneti hedef aldı. Terör örgütünün sözde komiteleri de bildiri yayınlayarak ‘Diyanet’in camilerine gitmeyin’ dedi. " ifadelerine yer verdi.

Çiftçi şunları kaydetti:

"Ayrıca kurulacak sözde Kürdistan Devletinin Diyanet İşleri Başkanlığını da bu derneğin yapmasını hedeflediler. Hatta sözde Diyanet İşleri Başkanını bile atadılar.

Şimdi tüm bu faaliyetleri yürütenler, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi önünde hesap vereceği günü bekliyor."

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