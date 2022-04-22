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  3. Son dakika | MSB duyurdu, Pençe - Kilit Opeasyonu'ndan güzel haber! Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 42'ye yükseldi

Son dakika | MSB duyurdu, Pençe - Kilit Opeasyonu'ndan güzel haber! Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 42'ye yükseldi

Son dakika... Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit Operasyonu'nda etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısının 42'ye yükseldiğini açıkladı.

PKK/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hâle getirerek Irak’ın kuzeyinden gelebilecek terör saldırılarının bertaraf edilmesi ve hudut güvenliğinin sağlanması amacıyla Irak’ın kuzeyinde (sözde Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerinde) bulunan terörist hedeflere karşı 18 Nisan'da başlatılan Pençe - Kilit Operasyonu'na başarıyla sürüyor. 

Son dakika | MSB duyurdu, Pençe - Kilit Opeasyonu'ndan etkisiz hale getirilen terörist sayısı 42'ye yükseldi

Konuya ilişkin olarak Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada etkisiz hale getirilen terörist sayısının 42'ye yükseldiği kaydedildi.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede," Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 42’ye yükseldi. Teröristlerin inlerini yerle bir etmeye devam edeceğiz!" ifadeleri yer aldı. 

 

Son dakika | MSB duyurdu, Pençe - Kilit Opeasyonu'ndan etkisiz hale getirilen terörist sayısı 42'ye yükseldi

 

 

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Bölge Gündem Editör Ekibi
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