Son dakika | MSB duyurdu, Pençe - Kilit Opeasyonu'ndan güzel haber! Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 42'ye yükseldi

PKK/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hâle getirerek Irak’ın kuzeyinden gelebilecek terör saldırılarının bertaraf edilmesi ve hudut güvenliğinin sağlanması amacıyla Irak’ın kuzeyinde (sözde Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerinde) bulunan terörist hedeflere karşı 18 Nisan'da başlatılan Pençe - Kilit Operasyonu'na başarıyla sürüyor.

Konuya ilişkin olarak Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada etkisiz hale getirilen terörist sayısının 42'ye yükseldiği kaydedildi.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede," Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 42’ye yükseldi. Teröristlerin inlerini yerle bir etmeye devam edeceğiz!" ifadeleri yer aldı.

Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 42’ye yükseldi. Teröristlerin inlerini yerle bir etmeye devam edeceğiz! pic.twitter.com/d9Bk9HW40d — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 22, 2022

Bakan Akar 'Pençe Kilit Operasyonu' başarısını böyle duyurdu! "Çaresizlikleri telsizlere yansıdı"

Kemal Kılıçdaroğlu'na HDP sözcüsünden ince tehdit! Pençe Kilit'e destek verdi, HDP'nin radarına yakalandı! Mehmetçiğe mesaj bile gönderemeyecek durumda!

Şehidin var Türkiye! Pençe-Kilit Operasyon Bölgesi'nde Muharebe Üsteğmen Ömer Delibaş şehit oldu!

Son dakika! Kuzey Irak'tan acı haber! Pençe-Kilit Operasyonu'nda Piyade Teğmen Kaan Kanlıkuyu şehit oldu

MSB duyurdu: Irak'ın kuzeyinde Pençe - Kilit Operasyonu başlatıldı! Komandolar ve Özel Kuvvetler sahaya indi

Son dakika |MSB duyurdu! Pençe - Kilit Operasyonu'nda 4 asker yaralandı, 19 terörist öldürüldü