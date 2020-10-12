Son dakika | Muğla Datça'da korkutan deprem
Son dakika haberi... AFAD, Muğla Datça açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem medyana geldiğini duyurdu.
AFAD, Muğla Datça açıklarında saat 11.53'de 4.0 büyüklüğünde deprem medyana geldiğini açıkladı. Deprem yerin 18,95 kilometre altında kaydedildi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre ise deprem 3,9 büyüklüğünde meydana geldi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 12, 2020
Büyüklük : 4.0 (Mw)
Yer : Ege Denizi, 40.90 km.Dodecanese (Yunanistan), 126.31 km. Datça (Mugla)
Tarih-Saat : 12.10.2020, 11:53:22 TSİ
Enlem : 35.7143 N
Boylam : 26.6285 E
Derinlik : 18.95 km
Detay : https://t.co/BrMLqWnClX@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
SON DEPREMLER AFAD
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre meydana gelen depremler şu şekilde:
Son depremleri görmek için linke tıklayınız
SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.
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