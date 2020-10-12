Son dakika | Muğla Datça'da korkutan deprem

AFAD, Muğla Datça açıklarında saat 11.53'de 4.0 büyüklüğünde deprem medyana geldiğini açıkladı. Deprem yerin 18,95 kilometre altında kaydedildi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre ise deprem 3,9 büyüklüğünde meydana geldi.

SON DEPREMLER AFAD

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre meydana gelen depremler şu şekilde:

Son depremleri görmek için linke tıklayınız

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız

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