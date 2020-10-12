TRT'de yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisinin başrolü Ezgi Mola'ya tepki yağıyor!İsmail Ege Şaşmaz'ın sevgilisi Hande Ünal kimdir?Son dakika | Muğla Datça'da korkutan depremÇocuklarda Reflü Nasıl Geçer? Çocuklarda Reflüyü Önleme YollarıFenerbahçe, efsanelerine YouTube'da jübile yaptıracak!Uzman şef uyardı: Sinir sistemine etki ediyor, nefessiz bırakıyorİsmail Ege Şaşmaz kimdir? Nereli? Yaşı kaç? Sevgilisi kim?AK Partili Mehmet Muş açıkladı: Çevreyi kirletenlere para cezası geliyorMbappe, Ronaldo'ya olan hayranlığını gizleyemedi!AÖF DGS kayıt işlemleri ne zaman? | Gerekli belgeler
İstanbul20 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Son dakika | Muğla Datça'da korkutan deprem

Son dakika | Muğla Datça'da korkutan deprem

Son dakika haberi... AFAD, Muğla Datça açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem medyana geldiğini duyurdu.

AFAD, Muğla Datça açıklarında  saat 11.53'de 4.0 büyüklüğünde deprem medyana geldiğini açıkladı. Deprem yerin 18,95 kilometre altında kaydedildi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre ise deprem 3,9 büyüklüğünde meydana geldi.

 

SON DEPREMLER AFAD

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre meydana gelen depremler şu şekilde:

Son depremleri görmek için linke tıklayınız

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ 

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız

Muğla Bodrum'da 4,3 büyüklüğünde depremMuğla Bodrum'da 4,3 büyüklüğünde deprem

AFAD duyurdu! Muğla Milas'ta korkutan depremAFAD duyurdu! Muğla Milas'ta korkutan deprem

AFAD duyurdu! Muğla Marmaris açıklarında depremAFAD duyurdu! Muğla Marmaris açıklarında deprem

AFAD açıkladı! Muğla Datça'da 3,5 büyüklüğünde depremAFAD açıkladı! Muğla Datça'da 3,5 büyüklüğünde deprem

AFAD ve Kandilli Rasathanesi açıkladı! Muğla'da 3.6 şiddetinde depremAFAD ve Kandilli Rasathanesi açıkladı! Muğla'da 3.6 şiddetinde deprem

Muğla Datça açıklarında korkutan depremMuğla Datça açıklarında korkutan deprem

 

Tayfun Altuntaş
Editör


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT