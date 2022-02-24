Son dakika | Rusya'dan Ukrayna'ya ikinci dalga füze saldırısı: Kiev ve birçok şehirde patlama sesi duyuldu

Son dakika... Ukrayna'da Kiev başta olmak üzere birçok şehirde patlama sesleri duyuldu. Ülkeye ikinci dalga füze saldırısı olduğu belirtiliyor.

Ukrayna'dan yapılan açıklamada saldırıların başladığı ifade edildi.

Detaylar gelecek...

NE OLMUŞTU?

Gece saatlerinde ulusa sesleniş konuşması gerçekleştiren Rusya lideri Vladimir Putin, Ukrayna'ya karşı askeri operasyonun başlatıldığını açıklamıştı. Bunun üzerine Rusya ait uçaklar, Ukrayna'da askeri hedeflere saldırı gerçekleştirmişti. Ukrayna'da Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov, eli silah tutan her vatandaşa ülkesini savunma çağrısı yaparken Rusya'nın saldırılarında 8 kişi öldü, 9 kişi ise yaralandı. Ukrayna'dan yapılan açıklamada ise 50 Rus askerinin ise öldürüldüğü duyurulmuştu. Gerginlik katlanarak artmaya devam ederken dünya ve Türkiye yaşananları anbean takip ediyor.

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