Son dakika | Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, ulusuna seslendi: Rusya ağır zayiata uğrayacak, Ukrayna bağımsızlığından taviz vermeyecek

Son dakika... Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik operasyon başlatmasının ardından Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ulusa sesleniş konuşması gerçekleştirdi. Zelenski konuşmasında ağır yaralılarının olduğunu belirterek vatandaşlarına kan bağışında bulunmaları ve askerlik tecrübesi olanların İçişleri Bakanlığı'na başvurmasını istedi.

Zelenski'nin konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Siyasi kazanım nedir, bir kere uluslararası topluma verdiği mesajdır. Bunu yapabilecek herkese silah dağıtmaya başladık. Askeri tecrübesi olan herkesin gelip, İçişleri Bakanlığı'na başvurmasını istiyoruz. Bizi koruyan savaşçılarımıza kan bağışı yapmanızı istiyorum.

"ÜLKENİZİ SAVUNMAYA HAZIR OLUN"

Tüm iş insanlarımız da geleceğimiz için sorumluluğu paylaşmaktadır. Mağazalarımızın dükkanlarımızın dolu olması gerekiyor. Ülkenizi savunmaya hazır olun. Ukrayna vatandaşlarının her biri vatanını korumak için ellerinde silahlarla hazır olacak. Her Ukrayna vatandaşı ülkesini koruyacak. Bu sabah tarihe geçti.

Rusya ile demokratik bağları tamamen kopardık. Ukrayna bağımsızlığından taviz vermeyecek. Ülkemizi Rusya'ya bırakmayacağız.

"RUSYA ÜLKEMİZE KORKAKÇA SALDIRMIŞTIR"

Rusya, ülkemize sabah saatlerinde Nazilerin 2. Dünya Savaşı'nda yaptığı gibi korkakça saldırmıştır. Rusya vatandaşları hangi yolu seçeceklerini kendileri karar verecek. Ruslara sesleniyorum. Sokağa çıkıp, tepkinizi gösterin. Sizin Rus kanallarında bunu engelleyecekler. Onların amacı bir ulusu yok etmek, bu imkansız. Tarihi silemezsiniz, bu mümkün değil.

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