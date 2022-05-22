Son dakika | Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Maymun Çiçeği Hastalığı açıklaması! Pandemiye yol açacak mı?
Son dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Maymun Çiçeği Hastalığı hakkında bir paylaşımda bulundu.
Son dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Maymun Çiçeği Hastalığı hakkında açıklamada bulunarak "Kamuoyu müsterih olmalı" dedi.
Koca'nın yaptığı açıklama şu şekilde;
"Maymun Çiçeği Hastalığı konusunda KAMUOYU MÜSTERİH OLMALI: Hayvan kaynaklı olan, bazen insanlara da bulaşan bu hastalık bir Pandemiye yol açmaz. Semptomların genellikle 2-3 hafta içinde kendiliğinden düzeldiği bilinmektedir. Afrika’da görülen hastalığa ülkemizde rastlanmamıştır."
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