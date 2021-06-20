Dünyanın en zor yarışması Survivor'da sona yaklaşıldıkça heyecan iyice artıyor. Survivor 2021'in şampiyonunun belirlenmesine günler kala performans oyunu finalinde sembolu kazanan İsmail Balaban İstanbul'da yapılacak yarı finali garantilemiş oldu. Peki Survivor ne zaman bitiyor? | Survivor 2021 finali ne zaman? | Survivor 2021 finali nerede yapılacak? İşte ayrıntılar...

SURVİVOR NE ZAMAN BİTİYOR?

Berkay Yuvakuran, Aleyna Kalaycıoğlu, İsmail Balaban, Ayşe Yüksel ve Yiğit Poyraz'ın son 5'e kaldığı yarışmada ilk performans oyununda İsmail Balaban yarı finali garantiledi.

Acun Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde Survivor finaline ilişkin ayrıntıları paylaşmıştı. Buna göre bu hafta bir kişinin elenmesinin ardından yarı final 24 Haziran Perşembe akşamı büyük final ise 25 Haziran Cuma akşamı İstanbul'da gerçekleşecek.

SURVİVOR 2021 FİNALİ NE ZAMAN?

TV 8'in sevilen yarışması Survivor'da açıklamalarda bulunan Acun Ilıcalı, detayları paylaştı. Acun Ilıcalı'nın açıklamasına göre; yarı final 24 Haziran Perşembe akşamı yapılacakken, büyük final ise 25 Haziran Cuma akşamı İstanbul'da gerçekleştirilecek.

SURVİVOR 2021 FİNALİ NEREDE YAPILACAK?

Survivor finalinin nerede yapılacağına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Final yeri kesinleştiğinde haberimizde yer verilecektir...

SURVIVOR YARIŞMACILARI

SURVIVOR 2021 KIRMIZI TAKIM YARIŞMACILARI

BERKAY YUVAKURAN

Survivor Berkay, bir zamanlar Fenerbahçe, Galatasaray ve Milli Takım’da oynadığı futbolla Türk futbolunun en önemli isimlerinden biri olan Semih Yuvakuran’ın oğludur.

Berkay Yuvakuran hakkında detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

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ALEYNA KALAYCIOĞLU

Aleyna Kalaycıoğlu, 1998 Bursa'da dünyaya geldi. Belli yaşına kadar Yalova’da yaşadı. Liseden sonra dil eğitimi alıp sınavlara hazırlanarak Amerika’da uçak mühendisliği bölümünde okumaya hak kazandı.

Aleyna Kalaycıoğlu'nun detaylı biyografisini aşağıdaki haberimizden okuyabilirsiniz.

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İSMAİL BALABAN (Baş pehlivan)

İsmail Balaban, 3 Eylül 1987 yılında Antalya' doğmuştur. İsmail Balaban, Türk pehlivandır. 652 ve 655. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde İsmail Balaban birinci gelerek iki kez başpehlivan unvanını kazandı. Kendisi gibi yağlı güreşçi olan Turan Balaban'ın ikizidir.

İsmail Balaban'ın detaylı biyografisine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

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SURVİVOR 2021 MAVİ TAKIM YARIŞMACILARI

AYŞE YÜKSEL

Survivor 2021 gönüllüler takımı yarışmacıları arasında yer alan Ayşe Yüksel 23 Mayıs 2000 tarihinde Düzce’de dünyaya gözlerini açtı. Ardından memleketi Düzce'de eğitim hayatına başlayan Yüksel, spor yöneticiliği bölümünde halen eğitimine devam ediyor.

Ayşe Yüksel'in detaylı biyografisini aşağıdaki haberimizden okuyabilirsiniz.

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YİĞİT POYRAZ

Gönüllüler takımında yer alan Yiğit Poyraz, 26 Aralık 1994 tarihinde dünyaya geldi. Bodrum’da büyüyen Poyraz, 2009 yılında Robert Kolej’i yatılı olarak kazanarak İstanbul’a taşındı.

Yiğit Poyraz'ın detaylı biyografisini aşağıdaki haberimizden okuyabilirsiniz.

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