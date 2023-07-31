Tekel bayii katliamı şüphelisinin İlk ifadesi ortaya çıktı: Neden öldürdüğünü anlattı!

AHaber'in ulaştığı T.Ö'nün ifadesinde "Niyetim konuşmaktı, pişmanım. Whatsapp paylaşımına sinirlendim. Beni küçük düşürdü." dediği öğrenildi. Diğer yandan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya konuya ilişkin A Haber'e özel yaptığı açıklamada "Bot hesaplarla olumsuz algı çabasında olanlar var. Onları da yakından takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Esenyurt'ta bir tekel bayisine giden gruptakilerden biri burada bir süre tartıştığı Yunus Emre Erzen (24), Batuhan Bayındır (20) ve Yusuf Erzen'e (21) ateş etti.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Şüpheliler olayın ardından kaçarken, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılardan Yunus Emre Erzen ve Batuhan Bayındır hayatını kaybetti. Olayın ardından yapılan çalışmada şüphelilerden M.Ö, polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

TÜM ŞÜPHELİLER GÖZALTINDA

İçişleri Bakanı Yerlikaya da sabah saatlerinde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, olaya karışan şüphelilerden S.Ö'nün de yakalandığını duyurmuştu.

Olayın ardından şüphelilerin kaçmasına yardım ettiği iddia edilen H.A ile firari şüpheliler T.Ö. ve A.Ö'nün de gözaltına alınmasıyla olaya ilişkin tüm zanlılar yakalandı.

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"WHATSAPP'TAKİ PAYLAŞIM BİZİ KÜÇÜK DÜŞÜRDÜ"

Cinayeti işleyen T.Ö'nün ilk ifadesine A Haber ulaştı. A Haber İstanbul İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır saldırganın ifadesine paylaştı.

"İki aile arasında demir ticareti vardı. 625 bin TL ödendi ancak geri kalan 625 bin TL'nin ödenmesi sırasında sorunlar çıktı. Ben de avukatımla icraya verdim. Babası bu olay sonrası Whatsapp'ta bize yönelik hakaret içeren bir paylaşım yaptı. Bu durum aile tarafından da görüldü. Bizi küçük düşürdü. Niyetim konuşmaktı, amacım cinayet işlemek değildi. Darp ettiğim kişi silah çekince silahla karşılık verdim" ifadelerini kullandı.

A Haber Ankara Haber Müdürü Muhammed Emin Karadağ İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile yaptığı görüşmenin detaylarını aktardı.

"BOT HESAPLARLA OLUMSUZ ALGI ÇABASINDA OLANLAR VAR"

İşte Bakan Yerlikaya'nın açıklamalarında öne çıkanlar:

Bakan Yerlikaya A Haber'e yaptığı açıklamada "Esenyurt'ta yaşanan saldırı herkes gibi beni de çok üzdü. İstanbul Emniyetimiz gece gündüz failleri yakalamak için çalıştı. Suç ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla devam edeceğiz. Vatandaşlarımız sosyal medyada duygu ve düşüncelerini paylaşıyor. Ancak sosyal medyada bot hesaplarla olumsuz algı oluşturma çabasında olanlar var. Onları da yakından takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

KAYNAK: AHABER

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