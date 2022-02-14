Temel gıda ürünlerindeki KDV indirimi market fiyatlarına yansıdı! Zincir marketler indirim haberini peş peşe duyurdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın temel gıda ürünlerinde KDV oranın yüzde 7'den yüzde 1'e indirileceğini açıklamasının ardından söz konusu değişikliği içeren Resmi Gazete kararı dün yayınlanarak yürürlüğe girmişti.

KDV İNDİRİMİ OLAN ÜRÜNLER ŞÖYLE

Böylece Özel Tüketim Vergisi'ne tabi tutulan meyve suları, kola, havyar gibi ürünler hariç olmak üzere KDV indirimleri; pirinç, bulgur, nohut gibi tüm bakliyat ürünleri, su, çay, şeker, tuz, sıvı ve katı yağlar, kırmızı et, beyaz et, balık, süt, yoğurt, peynir, zeytin ve bunlardan yapılan ürünlerin fiyatlarında geçerli olacak.

Ayrıca, yumurta, patates, soğan, biber, domates, salatalık gibi sebze ürünleri, meyveler, konserveler, turşu, salça, reçel, bal, pekmez, tahin helvası, fındık ezmesi, çikolata, lokum, bisküvi, kraker, gofret, pasta, kek, baklava, yufka, makama, şehriye, tahıl gevreği, fındık, ceviz, Antep fıstığı, badem gibi kuruyemiş ürünleri, baharatlar, bebek mamaları da KDV oranı yüzde 1'e düşürülen ürünler arasında yer alıyor.

ZİNCİR MARKETLERDEN AÇIKLAMA

Öte yandan CarrefourSa, Migros, BİM ve Happy Center marketlerden yapılan açıklamada KDV indiriminin ürün fiyatlarına yansıtıldığı ifade edildi.

CARREFOURSA

CarrefourSa'dan KDV indirimi hakkında yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan gıda ürünlerinde KDV oranının yüzde 8'den yüzde 1'e düşürülmesi açıklamasının ardından 42 bin ürünümüzün fiyatını bu karar doğrultusunda düzenledik." denildi.

MİGROS

İndirimi ürün fiyatlarına yansıtan marketler arasında yer alan Migros'tan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan gıda ürünlerinde KDV oranının yüzde 8'den yüzde 1'e düşürülmesi açıklamasının ardından 20 binin üzerinde ürünümüzün fiyatı bu karar doğrultuda indirilmiştir."

BİM

Vatandaşların çoğunlukla tercih ettiği zincir marketler arasında yer alan BİM'den yapılan açıklamada, 13 Şubat'ta Resmi Gazete'de yer alan KDV indirimi kararı anımsatılarak," Belirtilen ürünlerde yüzde 8'den yüzde 1'e indirilen KDV oranlarını 14 Şubat 2022 tarihi itibarıyla raflarımıza yansıtmış bulunmaktayız" denildi.

HAPPY CENTER

Happy Center, KDV’de 7 puanlık indirimini tüm noktalarında hayata geçirdi. Happy Center KDV indirimini bugün sabah saatlerinden itibaren tüm marketlerinde etiketlerine yansıttığını duyurdu.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BAE ziyareti önceki gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, temel gıda ürünlerinde KDV'nin yüzde 8'den 1'e indirilmesinin ardından hafta sonu bazı marketlerin fiyat artışı yaptığı yönünde iddialar olduğu belirtilerek, fiyat artışıyla mücadele konusundaki soru üzerine şunları söyledi:

"Bu konuyla ilgili gerek Hazine ve Maliye Bakanım gerek Ticaret Bakanım açıklamalarını yaptılar ve kurduğumuz denetim ekipleriyle beraber bizim attığımız bu adımlara karşı ters adımlar atanlara yönelik şiddetli cezai müeyyideleri uygulayacağız. Çünkü vatandaşımızı ezmeye, vatandaşımıza yönelik, bu tür maalesef arzu edilmeyen süreci işletenlere karşı müeyyidelerimiz ağır olacaktır. Bu konuda gerek Hazine ve Maliye gerek Ticaret Bakanlığımız tüm müfettiş ekipleriyle buraların kontrolünü, denetimini sürdüreceklerdir."

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