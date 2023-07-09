Terör örgütü DEAŞ'ın sözde lideri Usame El Muhacir öldürüldü!

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Suriye'nin doğusunda yapılan operasyonda terör örgütü DEAŞ'ın sözde liderinin öldürüldüğünü açıkladı.

Operasyonun 7 Temmuz'da düzenlendiği duyuruldu.

DEAŞ'ın sözde lideri Usame El Muhacir'in SİHA ile Suriye'nin doğusunda düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Operasyonu düzenleyen SİHA'nın Rusya'ya ait bir savaş uçağı tarafından iki saat boyunca taciz edildiği de ifade edildi.

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