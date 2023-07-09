Benzin, motorin ve LPG'ye bu gece KDV zammı yansıtılacak!

KDV'nin yüzde 18'den yüzde 20'ye çıkarılmasının ardından KDV zammı bu gece benzin, motorin de LPG'ye yansıtılacak.

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Benzin, motorin ve LPG'ye bu gece KDV zammı yansıtılacak!

KDV oranının artırılması nedeniyle, bu gece yarısından itibaren motorin, benzin ve LPG fiyatlarında bir artış yaşanacak.

Sektör kaynaklarının aktardığı bilgilere göre, gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde, benzinin litre fiyatı 40 kuruş, motorinin litre fiyatı ise 38 kuruş artacak. Oto gaz (LPG) ise 15 kuruşluk bir zam alacak.

Zam sonrasında, İstanbul'da benzinin litre fiyatı 26,65 lira olacak. Ankara'da ise 27,13 lira, İzmir'de ise 27,16 lira olarak belirlenecek.

Motorin ise İstanbul'da 25,20 liradan, Ankara'da 25,67 liradan ve İzmir'de ise 25,79 liradan satılacak.

Özetle, bu gece yürürlüğe girecek olan KDV artışıyla birlikte, benzin, motorin ve LPG fiyatlarında bir yükseliş yaşanacak.

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