Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ve Bakan Şimşek Katar Emiri Al Sani ile görüştü

Çalışma ziyareti kapsamında Katar'da bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile görüştü.

İkili ve heyetler arası yapılan görüşmelerde, iki ülke ilişkileri ve ekonomik iş birliği imkanları ele alındı.

Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın @memetsimsek ile Katar’a gerçekleştirdiğimiz çalışma ziyaretinde, Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani ile görüştük.

İkili ve heyetler arası yapılan verimli görüşmelerde, iki ülke ilişkileri ve ekonomik iş birliği imkanlarını ele aldık. pic.twitter.com/ANZlTVlTPf Haberin Devamı July 9, 2023

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