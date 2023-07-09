Türkiye'de bitmeyen sorun! Sokak köpekleri meselesini en net ortaya koyan kare!

Sosyal medyada yayılan bir kare, sokak köpeği sorununu net bir şekilde ortaya koydu. Sürü halinde başıboş bir şekilde gezen köpekleri, endişeli bakışlarla izleyen çocukların karesi, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

YAYINLAMA
Google News
Türkiye'de bitmeyen sorun! Sokak köpekleri meselesini en net ortaya koyan kare!

Türkiye'nin en ciddi problemlerinden biri olan serbest dolaşan sokak köpeklerinin tehlikesi, son zamanlarda hemen hemen tüm şehirlerde artış gösteriyor.

Bazen masum insanlar, doğrudan köpek saldırılarında hayatını kaybederken, bazen de köpek saldırılarından kaçarken meydana gelen kazalar sonucunda yaşamını kaybeden insanlar oluyor.

Bu sorun, özellikle çocukları çok etkiliyor ve sıkça gündemde yer alıyor.

Son yıllarda gerçekleşen saldırıların çoğu çocuklara yönelik.

Onlarca masum insan hayatını kaybederken daha fazlası, saldırılar nedeniyle ya ruhsal ya da fiziksel kalıcı hasar aldı.

ÇOCUKLAR KÖPEK SÜRÜSÜYLE AYNI KAREDE!

Bu sorun, her ne kadar gündemde yer alsa da henüz tam anlamıyla çözüme kavuşmuş değil.

Son olarak, sosyal medyada dolaşıma giren bir fotoğraf karesi bu sorunu açıkça ortaya koydu.

Türkiye'de bitmeyen sorun! Sokak köpekleri meselesini en net ortaya koyan kare!

Tahminen bir okul bahçesi olan bir alanda, çocuklar ve sokak köpeği sürüsü aynı kareye girdi. Bu fotoğraf, izleyenlerin tüylerini ürperten bir etki yarattı.

Sürü halinde dolaşan başıboş köpeklerinin geçişini korku ile izleyen çocukların görüntüsü sosyal medyada gündem olurken, kullanıcılar da sorunun bir an önce çözülmesi için çağrılarda bulundu.

Benzin, motorin ve LPG'ye bu gece KDV zammı yansıtılacak!Benzin, motorin ve LPG'ye bu gece KDV zammı yansıtılacak!

Namaz kılanlarla dalga geçti! Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı!Namaz kılanlarla dalga geçti! Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kızılay mesajı! Siyasi çıkar hesabıyla Kızılay'ın yıpratılmaması gerekiyor!Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kızılay mesajı! Siyasi çıkar hesabıyla Kızılay'ın yıpratılmaması gerekiyor!

Binali Yıldırım anjiyo oldu! İşte sağlık durumu!Binali Yıldırım anjiyo oldu! İşte sağlık durumu!

Bataklığa saplanan cipi TOGG kurtardı! O anlar saniye saniye kaydedildi!Bataklığa saplanan cipi TOGG kurtardı! O anlar saniye saniye kaydedildi!

Fransız diplomattan NATO zirvesi yorumu! "Hepimiz Erdoğan'ın ayağını yalıyor olacağız!"Fransız diplomattan NATO zirvesi yorumu! "Hepimiz Erdoğan'ın ayağını yalıyor olacağız!"

Milli Eğitim Bakanlığı okul takvimini açıkladı!Milli Eğitim Bakanlığı okul takvimini açıkladı!

Yine CHP'li belediye yine kriz! Tunç Soyer İzmir'i borç batağına sürükledi!Yine CHP'li belediye yine kriz! Tunç Soyer İzmir'i borç batağına sürükledi!

Yunan Bakanlardan peş peşe Türkiye açıklaması! Şaşırtan itiraf!Yunan Bakanlardan peş peşe Türkiye açıklaması! Şaşırtan itiraf!

Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu göndermesi! Geliyorum diyenler pek gelemiyor!Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu göndermesi! Geliyorum diyenler pek gelemiyor!

Bakan Şimşek'ten Milli Dayanışma Paketi açıklaması! Emekli ve memura kritik mesaj!Bakan Şimşek'ten Milli Dayanışma Paketi açıklaması! Emekli ve memura kritik mesaj!

Tanju Özcan'dan bir iddia daha! Kılıçdaroğlu 15 il başkanını görevden alacak!Tanju Özcan'dan bir iddia daha! Kılıçdaroğlu 15 il başkanını görevden alacak!

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Bakan Özhaseki açıkladı! Her aşamasını adım adım denetleyeceğiz!
Bakan Özhaseki açıkladı! Her aşamasını adım adım denetleyeceğiz!
Namaz kılanlarla dalga geçti! Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı!
Namaz kılanlarla dalga geçti! Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı!
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ve Bakan Şimşek Katar Emiri Al Sani ile görüştü
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ve Bakan Şimşek Katar Emiri Al Sani ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kızılay mesajı! Siyasi çıkar hesabıyla Kızılay'ın yıpratılmaması gerekiyor!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kızılay mesajı! Siyasi çıkar hesabıyla Kızılay'ın yıpratılmaması gerekiyor!
Son Haberler
Terör örgütü DEAŞ'ın sözde lideri Usame El Muhacir öldürüldü!
Terör örgütü DEAŞ'ın sözde lideri Usame El Muhacir öldürüldü!
Türkiye'de bitmeyen sorun! Sokak köpekleri meselesini en net ortaya koyan kare!
Türkiye'de bitmeyen sorun! Sokak köpekleri meselesini en net ortaya koyan kare!
Benzin, motorin ve LPG'ye bu gece KDV zammı yansıtılacak!
Benzin, motorin ve LPG'ye bu gece KDV zammı yansıtılacak!
Binali Yıldırım anjiyo oldu! İşte sağlık durumu!
Binali Yıldırım anjiyo oldu! İşte sağlık durumu!
Binali Yıldırım anjiyo oldu! İşte sağlık durumu!
Binali Yıldırım anjiyo oldu! İşte sağlık durumu!
Bataklığa saplanan cipi TOGG kurtardı! O anlar saniye saniye kaydedildi!
Bataklığa saplanan cipi TOGG kurtardı! O anlar saniye saniye kaydedildi!
Çok Okunanlar
Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu göndermesi! Geliyorum diyenler pek gelemiyor!
Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu göndermesi! Geliyorum diyenler pek gelemiyor!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kızılay mesajı! Siyasi çıkar hesabıyla Kızılay'ın yıpratılmaması gerekiyor!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kızılay mesajı! Siyasi çıkar hesabıyla Kızılay'ın yıpratılmaması gerekiyor!
Bataklığa saplanan cipi TOGG kurtardı! O anlar saniye saniye kaydedildi!
Bataklığa saplanan cipi TOGG kurtardı! O anlar saniye saniye kaydedildi!
Pendik’te miras kavgası kanlı bitti: 4 ölü, 2 yaralı
Pendik’te miras kavgası kanlı bitti: 4 ölü, 2 yaralı
Fransız diplomattan NATO zirvesi yorumu! "Hepimiz Erdoğan'ın ayağını yalıyor olacağız!"
Fransız diplomattan NATO zirvesi yorumu! "Hepimiz Erdoğan'ın ayağını yalıyor olacağız!"
Milli Eğitim Bakanlığı okul takvimini açıkladı!
Milli Eğitim Bakanlığı okul takvimini açıkladı!
Yorumlananlar
En düşük emekli maaşında yüz güldüren rakam! Emekliler sevinçten çıldıracak: İşte masadaki rakam
En düşük emekli maaşında yüz güldüren rakam! Emekliler sevinçten çıldıracak: İşte masadaki rakam
Memur maaş zammı belli oldu! Teklif Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu!
Memur maaş zammı belli oldu! Teklif Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu!
MİT'ten MOSSAD'a büyük operasyon! Hayalet hücre açığa çıkarıldı!
MİT'ten MOSSAD'a büyük operasyon! Hayalet hücre açığa çıkarıldı!
Ek bütçe kanun teklifi Meclis'e sunuldu! Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı!
Ek bütçe kanun teklifi Meclis'e sunuldu! Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı!