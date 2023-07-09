Türkiye'de bitmeyen sorun! Sokak köpekleri meselesini en net ortaya koyan kare!

Türkiye'nin en ciddi problemlerinden biri olan serbest dolaşan sokak köpeklerinin tehlikesi, son zamanlarda hemen hemen tüm şehirlerde artış gösteriyor.

Bazen masum insanlar, doğrudan köpek saldırılarında hayatını kaybederken, bazen de köpek saldırılarından kaçarken meydana gelen kazalar sonucunda yaşamını kaybeden insanlar oluyor.

Bu sorun, özellikle çocukları çok etkiliyor ve sıkça gündemde yer alıyor.

Son yıllarda gerçekleşen saldırıların çoğu çocuklara yönelik.

Onlarca masum insan hayatını kaybederken daha fazlası, saldırılar nedeniyle ya ruhsal ya da fiziksel kalıcı hasar aldı.

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ÇOCUKLAR KÖPEK SÜRÜSÜYLE AYNI KAREDE!

Bu sorun, her ne kadar gündemde yer alsa da henüz tam anlamıyla çözüme kavuşmuş değil.

Son olarak, sosyal medyada dolaşıma giren bir fotoğraf karesi bu sorunu açıkça ortaya koydu.

Tahminen bir okul bahçesi olan bir alanda, çocuklar ve sokak köpeği sürüsü aynı kareye girdi. Bu fotoğraf, izleyenlerin tüylerini ürperten bir etki yarattı.

Sürü halinde dolaşan başıboş köpeklerinin geçişini korku ile izleyen çocukların görüntüsü sosyal medyada gündem olurken, kullanıcılar da sorunun bir an önce çözülmesi için çağrılarda bulundu.

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