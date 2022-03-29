Teşkilat dizisinde kahreden ayrılık! Mesut Akusta diziye veda etti

TRT1 ekranlarının vazgeçilmez dizisi Teşkilat’ta flaş bir ayrılık yaşandı. Mete Başkan karakterini canlandıran ünlü oyuncu Mesut Akusta diziye veda etti. Başrollerinde Deniz Baysal Yurtçu, Çağlar Ertuğrul, Ezgi Eyüboğlu ve Tuncer Salman'ın yer aldığı Teşkilat dizisine veda eden başarılı oyuncu Mesut Akusta sosyal medya hesabından paylaşım yaparak takipçilerini hüzünlendirdi.

ROL ARKADAŞLARINA TEŞEKKÜR ETTİ

Sevilen dizi Teşkilat’a veda eden usta oyuncu, Instagram hesabından paylaşım yaparak şu açıklamalara yer verdi: "Başından sonuna kadar çok severek yer aldığım Teşkilat dizi projesinde birlikte çalışma fırsatı bulduğum; dizimizin yaratıcıları yapımcıları Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'a yapım aşamasında emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma, yönetmenlerimize, senaristlerimize, aynı seti paylaşmaktan heyecan duyduğum tüm oyuncu arkadaşlarıma ve bu çalışmamızı karşılıksız bırakmayan izleyicilerimize teşekkür ediyorum. Yeni projelerde görüşmek üzere.”

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