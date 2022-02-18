Tevfik Göksu, İBB'nin su zammı oyununu belgeleriyle denize döktü, gerçekleri ortaya saçtı: "İBB Başkanı suçüstü yakalandı"

AK Parti İBB Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, İSKİ'nin İstanbul'da su fiyatlarına yüzde 90 ile yüzde 170 arasında zam yapma nedeni anlattı. A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulunan Mehmet Tevfik Göksu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçim döneminde su fiyatının ucuzlatılması ve bedava ekmek konusunda vaatler verdiğini anımsattı.

"İSKİ BÜTÇESİNİN 17 MİLYARA ÇIKARILMASINI ARZU ETTİKLERİNİ SÖYLEDİLER"

İSKİ Genel Kurulu'nun 5 kez su zammı için toplandığını, üç kez de su zammı için Olağanüstü Genel Kurul'un toplandığını ifade eden Mehmet Tevfik Göksu," Genel Kurul geçtiğimiz çarşamba günü yapıldı, olağanüstü genel kurula çağrıda bulunuldu. Niçin? Su zammı için. Dediler ki, 'Bizim maliyetlerimizde artış var. Bu maliyet artışlarımızla ilgili biz destek istiyoruz.' Biz dedik ki, 'Çalışmalarınızı bize verin'. Bize ilk getirdikleri talepte 10 milyarlık İSKİ bütçesinin yaklaşık olarak 17 milyara çıkartılmasını arzu ettiklerini söylediler." ifadelerini kullandı.

"CHP BELEDİYE YA, BÖYLE BİR OYUN KURARAK GELMEYE ÇALIŞTILAR"

CHP'lilerin kendilerini bir oyunla yenmeye çalıştıklarını fark ettiklerini dile getiren Tevfik Göksu," 'Biz zam talebiyle gelmeyelim, iki parti grubu anlatsın. İki parti grubunun teklifiyle bu teklif gelsin.' CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kampanya başlatıyor faturalarla ilgili. Bunlar da CHP belediye ya, böyle bir oyun kurarak gelmeye çalıştılar. " dedi.

"İBB BAŞKANI HALKIN GÖZÜNÜN İÇİNE BAKARAK YALAN SÖYLÜYOR"

Göksu, "Siz idari olarak teklifinizi getirin, biz değerlendirmemizi yapacağız. Bu değerlendirmeler çerçevesinde biz size sunmamız gereken bir katkı söz konusuysa bu katkıyı sunacağız. " dediklerini ifade ederek sözlerine şöyle devam etti:

" Çarşamba günü genel kurul var bize resmi teklifleri salı günü geldi. Bugün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı bütün halkın gözünün içine baka baka yalan söyleyerek diyor ki, ' Biz yüzde 50 su teklifi ile geldik."

"İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANININ BUNLARI HESAPLAYACAK KADAR MATEMATİK BİLGİSİ YOKTUR"

İBB'nin teklifini okuyan Göksu şunları kaydetti:

" İstanbul'daki bir metreküp suyun satış fiyatı 5.56 TL. (temiz, atık su dahil) Peki bunların getirdiği teklif ne? 9.60 TL." Ben bütün İstanbullulara soruyorum. Hatta ilk okul öğrencilerine soruyorum. 5.56'dan su 9.60'a çıktığı zaman yüzde kaç artmış olur? Bunu hesaplayabilir misiniz? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanının bunları hesaplayacak kadar matematik bilgisi yoktur. 5.65'dan 9.60'a çıktığında yüzde kaç artmış olur? İlkokula giden çocuklarımızdan bunu rica ediyorum. Çünkü Büyükşehir Belediye Başkanı bunu hesaplayamamış. Yalın olarak ilk tekliflerinde yüzde 72.6 zam teklifi. Diyor ki: 'Her ay zam yapacağım, bunu da kabul edin.' Yetmiyor, kademe oyunu yapıyor. 0.15'ten 0.10 düşürerek fiyatı yüzde 50 daha yukarı çıkarıyor, yetmiyor. İnsani su kullanım hakkını 30 metreküpten 10 metreküpe çıkarıyor. Biz zam talebini kabul etseydik. Şubat ayında gelecek fatura en az su kullanan İstanbulluya yüzde 90 küsür daha zamlı gelecekti. Biz bunu kabul etmedik. "

AK PARTİ'NİN TEKLİFİ YÜZDE 43 İLE YÜZDE 55, CHP'NİN ZAM ORANI YÜZDE 90 İLE YÜZDE 175 ORANINDA

AK Parti olarak bütün sistematik çerçeveyi düşünerek kendi tekliflerini ilettiklerini belirten Göksu, CHP'nin teklifi hakkında da bilgi vererek şöyle konuştu:

" Biz ilk kademeyi değiştirmiyoruz. 0.15 üzeri, 16.30 kademesi kalacak. Burada yüzde 43 öneriyoruz. Artı TÜFE ve KDV'lendirmeyi kabul etmiyoruz. İnsani su kullanım hakkını da 30 metreküpte sabit tutuyoruz dedik. Bu çerçevede yüzde 43 ile yüzde 55 arasında değişen bir oran teklif ettik. Onların teklif ettiği oran ise yüzde 90 ila yüzde 175."

CHP'NİN ZAM OYUNUNU İFŞA ETTİ

Geri dönüşüm suyu için İBB'nin yüzde 252 artış teklif ettiğini belirten Göksu," Kendi teklifleri. Bunun üzerine başka bir manipülasyon ile karşı karşıya kalmak üzereydik ki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı suçüstü yakalandı. Diyor 'Bir oyunu ifşa etmek için buradayım', ben de zannetim ki şöyle diyecek ' Biz çarşamba günü Cumhur İttifakı'na mecliste bir oyun kuracaktık ama AK Parti bizim oyunumuzu fark etti. Onlar bize oyun kurdu' diyecek diye beklerken bizim oyun kurduğumuzu söylüyor. Biz genel kurula geldik. CHP temsilcilerinin ilk açtığı cümle şu oldu: ' Biz buraya zam teklifiyle gelmedik.' Peki niye genel kurul toplandı? Biz de o zaman dedik ki, 'Siz zam teklifinde bulunmuyorsanız, biz söylediğimiz tarifeleri geri çekiyoruz, kendi teklifiniz varsa yapın. Aksi takdirde genel kurul bitmiştir.' Bunun üzerine kendi tekliflerini yaptılar." diye konuştu.

" 'SUYU ÜCRETSİZ VERECEĞİM' DİYEREK KAMPANYA YAPIP SEÇİMDEN SONRA PEŞ PEŞE ZAMLARI GETİRİRKEN İNSANIN BİRAZ DÜŞÜNMESİ LAZIM"

Devletin büyük fedakarlıklar yaptığını ifade eden Göksu, " Devlet kendi bütün gelirlerinden vazgeçiyor. Niye? Dünya çok özel bir dönemden geçiyor. Küresel bir enerji sorunu yaşandığını hepimiz biliyoruz. Devlet size 100 liraya vermiş olduğu doğalgazın 300 lirasını dışarıya kendisi ödüyor ve vatandaşa yansıtmıyor. Elektrikte aynı şey. Evimizde ödediğimiz elektriğin yüzde 50'sini devlet öderken böyle olağanüstü bir süreçten geçerken süreci en az zayiatla atlatmak için devlet üst üste fedakarlıklarını gayret ortaya koyarken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçim sürecinde, 'Suyu ücretsiz vereceğim' diyerek kampanya yapıp seçimden sonra peş peşe zamları getirirken insanın biraz düşünmesi lazım." diyerek sözlerini noktaladı.

İMAMOĞLU İDDİİALARI YALANLAMIŞTI

Öte yandan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, düzenlediği basın toplantısında su zammı konusunda şunları söylemişti:

"Ne dedik? 10 metreküpe kadar kullanıcılara, yani dar gelirlilerde artış yüzde 50 olsun. Bu rakam da zararımıza ama dar gelirlinin yanında olalım dedik. 11-20 metreküp kullananlar için yüzde 69 olsun. Aşırı su tüketenler için de yüzde 80 artış yapalım. Arkadaşlarım, bu zamma neden ihtiyaç olduğunu da İSKİ'nin tüm gelir ve gider kalemleri ile AK Parti Grup Başkanvekiline tane tane sade şekilde anlattı. Yani herkes, neyin ne olduğuna son derece vakıf. Muhalefetin iddia ettiği yüzde 179 zam rakamları da doğru değil. Üzülüyorum bu sözlere. İlkokul 2’inci 3’üncü sınıfta anlatılıyor yüzde hesabı. Bu rakamı nasıl buldu anlamış değilim. Bu rakam yalan”

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