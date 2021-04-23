Thodex mağdurlarının avukatı Oğuz Evren Kılıç konuştu: Türkiye tarihinin en büyük dolandırıcılık vakası olabilir

Türkiye, bir anda kripto para borsası Thodex'in kurucusu ve CEO'su Faruk Fatih Özer'in 2 milyar dolarlık vurgun yaparak İstanbul Havalimanı'ndan Arnavutluk'un Tiran kentine kaçtığı haberini konuşmaya başladı. 400 binden fazla yatırımcısı olan Thodex'i kullanan vatandaşlar duydukları gelişme ile şok olurken söz konusu tutar da dudak uçuklattı. Gelişmeler üzerine Thodex'in ofislerinde aramalar yapılırken İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında 8 ilde 78 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi, 62 şüpheli yakalandı. Diğer şüphelilerin yakalanması için de operasyonlar sürüyor.

"BUNLAR DÖVİZ BÜROSU GİBİ, EN BÜYÜKLERİNDEN BİRİ THODEX'Tİ"

Türkiye bu konudaki gelişmeleri yakından izlerken Ankara Barosu'nda Sermaye Piyasası ve Finans Hukuku Kurulu Başkanı olan Avukat Oğuz Evren Kılıç, Thodex mağdurlarının avukatlığını üstlendi. Merak edilen konular hakkında Sözcü'den İsmail Saymaz'a konuşan Kılıç," Türkiye'de 33 borsa var. Dünyada ise 32 bine yakın… Bunlar kripto paraların internetten alınıp satıldığı yerler. Döviz bürosu gibi. En büyüklerinden biri, Thodex'ti. Ocak ayında 97 milyar lira işlem hacmi vardı" dedi.

THODEX MAĞDURLARI NASIL DOLANDIRILDI?

Saymaz'ın "Thodex'te ne oldu?" sorusuna yanıt veren Kılıç," Şirket Dogecoin kampanyası başlatıyor. Çok sayıda yeni yatırımcı çekiliyor ve büyük işlem hacmi yakalanıyor. İnsanlara 650 milyon dolarlık Dogecoin dağıtılacağı söyleniyor. Aksaklık yaşanınca homurdanma başlıyor. Kimse parasına ulaşamıyor. Suç duyurusunda bulunduk. Savcılık hesaplara el koydu." ifadelerini kullandı.

Saymaz'ın "Ne kadar paradan söz ediyorsunuz? sorusuna Kılıç," 2-2.5 milyar." yanıtını verdi.

"ESKİDEN BERİ ŞİKAYET ALINIRDI"

"Şirket ödeme krizi yaşadı mı?" sorusuna ilişkin ise Kılıç şu yanıtı verdi:

"Eskiden beri şikayet alınırdı. Türkiye tarihinin en büyük dolandırıcılık vakası olabilir."

Duruma dolandırıcılık demesine ilişkin ise Kılıç," Ben demiyorum, savcı söylüyor. Binlerce başvuru var." dedi.

Faruk Fatih Özer hakkında konuşan Kılıç," Genç bir çocuk. Kim olduğu belli değil. Parayı nerden buldun? Çünkü bu işler pahalı işler. Şu an sosyal medya hesapları kapalı. Yetkililer cevap vermiyor." bilgisini verdi.

"TÜRK BORSALARINA İLİŞKİN GÜVENSİZLİK VAR"

Thodex skandalının diğer borsaları etkileyip etkilemeyeceğine ilişkin ise," Türk borsalarına ilişkin genel bir güvensizlik var. Bu bizi kaygılandırıyor. Herkes bu alanda yasal düzenleme olmadığı için baştan beri tedirgindi. Yıllardır söylüyoruz, Dijital Varlık Kanunu çıkarılsın, denetim gelsin, borsa açılması için lisans şartı konulsun. Devlet kulağının üzerine yattı. Bugünlerin geleceği belliydi. Çok uyardık. dedi.

"Önüne gelen kripto para borsası açıyor. "diyen Kılıç," Başka bir piyasada borsa açsanız dehşet sınırlamalar var. Lisans alacaksınız. Teminat yatıracaksınız. Öyle kolay değil." dedi.

"MİLYONLARCA YATIRIMCI RİSK ALTINDA"

Türkiye'de kripto para borsası kurmanın bakkal açmaktan daha kolay olduğunu kaydeden Kılıç," Bir şirket açıyorsunuz. Yazılım altyapısı kuruyorsunuz. Sonra işletiyorsunuz. Ne soran, ne de denetleyen var. Devlet hiç yok. Milyonlarca yatırımcı risk altında. Devletin sorumluluğu var. Geçenlerde kripto varlıkların ödemede kullanılmaması yönünde yönetmelik çıktı. Hukuka aykırı olduğunu dile getirdim. Gece yarısı iki satırlık yönetmeliklerle bu işler olmaz." açıklamasında bulundu.

"THODEX BATMIŞ GİBİ GÖRÜNMÜYOR"

Saymaz'ın "Thodex niye battı?" sorusunu da yanıtlayan Kılıç çok çarpıcı bir değerlendirmede bulundu:

"Batmış gibi görünmüyor. Daha çok CEO'su ortadan yok olmuş gibi görünüyor. Kripto paraların özelliği şudur: Büyük miktarda parayı birkaç saniyede her yere aktarabiliyorsunuz. Takip edilemiyor. Özer, Instagram'dan bir şey paylaşmış. “Buy Moreno, go Tayland” diye. Yani, Moreno al, Tayland'a git. Moreno, takibi yapılamayan kripto para. Varlığını Moreno'ya aktardıysa hiçbir devlet takip edemez."

Kaynak: Sözcü, Bölge Gündem

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