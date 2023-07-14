Trabzon Havalimanı bakıma giriyor, pist 9 saat trafiğe kapatılacak!

Türkiye'nin en önemli havalimanları arasında yer alan Trabzon Havalimanı, bu gece saat 00.00-09.00 arasında yapılacak pist bakımı çalışması nedeni ile uçak trafiğine kapatılacak.

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Trabzon Havalimanı bakıma giriyor, pist 9 saat trafiğe kapatılacak!

Türkiye'nin en önemli havalimanları arasında yer alan Trabzon Havalimanı, bu gece saat 00.00-09.00 arasında yapılacak pist bakımı çalışması nedeni ile uçak trafiğine kapatılacak.

TRABZON HAVA LİMANI PİSTİ 4. KEZ BAKIMA GİRİYOR

2020 yılında asfaltlanarak yenilenen Trabzon Havalimanı pisti 3 yılda 4. kez bakıma alınırken, bu geceden itibaren yapılacak çalışma nedeniyle tüm seferlerin iptal olduğu belirtildi. 23 Nisan 2020 yılında pist yenileme çalışmaları nedeniyle kapatılan ve yaklaşık 2 ay süren çalışmaların ardından tekrar hava ulaşımına açılan havalimanı, 5 ay sonra tekrar bakıma alınmıştı. Havalimanı pistindeki aydınlatma sistemi ve kabloların yenilendiği 2 haftalık çalışmanın ardından tekrar uçuşlara açılan Trabzon Havalimanı, 20 Ağustos 2021 tarihinde pistte meydana gelen çatlak nedeniyle uçuşlara tekrar kapatılmıştı. Üç yıl önce yenilenen asfaltta çatlak olması nedeniyle tepkileri üzerine çeken Trabzon Havalimanı, bu sefer ise yeniden asfaltta yaşanan çatlaklar ve aydınlatma sistemindeki arızalar nedeniyle 1 gün süre ile uçuşlara kapatılmıştı.

Trabzon Havalimanı bakıma giriyor, pist 9 saat trafiğe kapatılacak!

Trabzon Havalimanı'nın bakıma alınması ise özellikle yoğun turizm sezonu nedeniyle eleştirilere neden oldu.

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KAYNAK: İHA

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