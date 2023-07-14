Trabzon Havalimanı bakıma giriyor, pist 9 saat trafiğe kapatılacak!

Türkiye'nin en önemli havalimanları arasında yer alan Trabzon Havalimanı, bu gece saat 00.00-09.00 arasında yapılacak pist bakımı çalışması nedeni ile uçak trafiğine kapatılacak.

TRABZON HAVA LİMANI PİSTİ 4. KEZ BAKIMA GİRİYOR

2020 yılında asfaltlanarak yenilenen Trabzon Havalimanı pisti 3 yılda 4. kez bakıma alınırken, bu geceden itibaren yapılacak çalışma nedeniyle tüm seferlerin iptal olduğu belirtildi. 23 Nisan 2020 yılında pist yenileme çalışmaları nedeniyle kapatılan ve yaklaşık 2 ay süren çalışmaların ardından tekrar hava ulaşımına açılan havalimanı, 5 ay sonra tekrar bakıma alınmıştı. Havalimanı pistindeki aydınlatma sistemi ve kabloların yenilendiği 2 haftalık çalışmanın ardından tekrar uçuşlara açılan Trabzon Havalimanı, 20 Ağustos 2021 tarihinde pistte meydana gelen çatlak nedeniyle uçuşlara tekrar kapatılmıştı. Üç yıl önce yenilenen asfaltta çatlak olması nedeniyle tepkileri üzerine çeken Trabzon Havalimanı, bu sefer ise yeniden asfaltta yaşanan çatlaklar ve aydınlatma sistemindeki arızalar nedeniyle 1 gün süre ile uçuşlara kapatılmıştı.

Haberin Devamı

Trabzon Havalimanı'nın bakıma alınması ise özellikle yoğun turizm sezonu nedeniyle eleştirilere neden oldu.

ABB iflasın ediyor: Mansur Yavaş'ın 'borçlanma talebine' AK Parti'den ret!

İBB'de reklam var, hizmet yok! Tuzla-Kaynarca-Pendik reklam panoları bir yılda 10 kez değiştirildi

Ekrem İmaoğlu'na bir dava da Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'dan! 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası isteniyor

Halisdemir’in mezarında ziyaretçi yoğunluğu

UEFA'dan Trabzonspor, Başakşehir ve Konyaspor'a kötü, Beşiktaş'a iyi haber geldi

Haberin Devamı

İkinci el oto satıcılarına kötü haber! İkinci el de yeni dönem yarın başlıyor, Çok ağır para cezası var!

Beta tehdit ediyor! Dondurma mevsimiyle birlikte Beta enfeksiyonu başladı

Araçlarını İSPARK'a bırakanlar dikkat! Dev zam 1 Ağustos'ta yürürlükte! En yüksek 130 TL oldu!

SSK, BAĞ-KUR, Tarım ve Memur emeklilerinin alacağı maaşlar belli oldu, İşte kuruşu kuruşuna yeni emekli aylıkları

Muratpaşa’da 15 Temmuz'da yaşananlar fotoğraflarla sergilendi

Güney Kore’de sel başkenti karanlığa gömdü: 4 binden fazla ev elektriksiz kaldı