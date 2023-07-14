Muratpaşa’da 15 Temmuz'da yaşananlar fotoğraflarla sergilendi

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü çerçevesinde, 2016'da yaşanan darbe girişimi sırasında Türkiye'nin farklı noktalarında yaşanan olaylarda çekilmiş fotoğraflardan oluşan sergi, Muratpaşa Belediye fuayesinde açıldı.

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Muratpaşa’da 15 Temmuz'da yaşananlar fotoğraflarla sergilendi

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü çerçevesinde, 2016'da yaşanan darbe girişimi sırasında Türkiye'nin farklı noktalarında yaşanan olaylarda çekilmiş fotoğraflardan oluşan sergi, Muratpaşa Belediye fuayesinde açıldı.

RESİM SERGİSİ İSTİKLAL MARŞININ ARDINDAN AÇILDI

Ahmet Sönmez Muratpaşa Halk Kütüphanesi'nce hazırlanan fotoğraf sergisinin açılışına Muratpaşa Kaymakamı Orhan Burhan ve Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Sarı yer aldı. Saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan sergi açılışının ardından Burhan ve Uysal birlikte sergiyi gezdi. Sergide, darbe girişimi sırasında ve sonrasında Türkiye'nin farklı illerinde yaşanan olaylarda çekilmiş fotoğraflar yer alıyor.

Muratpaşa’da 15 Temmuz'da yaşananlar fotoğraflarla sergilendi

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KAYNAK: İHA

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