Bariyerlere saplanan otomobilde can verdi!

Düzce'de bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
CANSIZ BEDENİ İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN ÇIKARILDI
Kaza, Düzce Kuzey Çevre Yolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Düzce'den Kaynaşlı istikametine seyir halinde olan Onur Turan (31) idaresindeki 81 ACL 956 plakalı otomobil, Muncurlu köyü girişinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde bariyerlere çarptı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, otomobilde sıkışan sürücü Onur Turan'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Onur Turan'ın cansız bedeni, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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KAYNAK: İHA