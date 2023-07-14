45 yolcuyu ayağa kaldırdı! Mersin-İstanbul otobüsünde tahta kurusu paniği

Mersin-İstanbul seferini yapan bir otobüste tahta kurusu paniği yaşandı. Araçtaki yaklaşık 45 yolcu tahta kurularından dolayı yaklaşık 13 saat boyunca ayakta yolculuk yapmak zorunda kaldı. Yaşanan panik yolcuların kamerasına yansıdı.

ŞİKAYETİNİ İLETTİKLERİ FİRMADAN OLUMLU YANIT ALAMADILAR

İddiaya göre, Mersin'den İstanbul'a seferlerini gerçekleştiren bir otobüste yüzlerce tahta kurusunun olduğunun anlaşılmasıyla birlikte panik yaşandı. Tahta kurularının yolcuların koltuklarında yoğun bir şekilde bulunmasından şikayet eden yolcular, şikayetlerini ilettikleri firmadan olumlu bir dönüş alamadı. İstediğini elde edemeyen 45 yolcu, yaklaşık 13 saat boyunca ayakta yolculuk yaparak İstanbul'a ulaşmayı başardı. Paniğe neden olan görüntüler yolcuların kamerası tarafından kaydedildi.

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"İSTANBUL'A KADAR 45 YOLCU AYAKTA GİTMEK ZORUNDA KALDIK"

Yolcu Hazım Erdem otobüste yaşanan olayla ilgili, "Ben bugün Adana'dan saat 10.30'da otobüse bindim. Seyahat ederken arkadaşımızın omzunda tahta kurusu olduğunu fark ettik. Belki iki tane vardır diye olayı fazla büyütmek istemedik. İlerleyen saatlerde kendi üstümüzde de gördük. Biraz daha baktığımızda tüm koltukların arasından tahta kurusu çıkmaya başladı. Biz otobüs şoförünü uyardık ve şirketi aradık. Nereye haber verdiysek kimse yardımcı olmadı. Bunun sonucunda biz Aksaray'dan İstanbul'a kadar 45 yolcu ayakta yolculuk yapmak zorunda kaldık. Bütün vücudumuzu ısırdılar. Esenler'de bizi bir arkadaş karşıladı, dün ilaçlama yaptığını söyledi. Ancak tahta kuruları bir günlük değildi. Araç, çok kötü haldeydi" dedi.

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Öte yandan saat 01.30 sıralarında Esenler'deki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'na ulaşan otobüsün firmasının yetkilileri, tepki gösteren yolculara 12 Temmuz'da ilaçlama yapıldığını söyledikleri iddia edildi.

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