Güney Kore’de sel başkenti karanlığa gömdü: 4 binden fazla ev elektriksiz kaldı

Güney Kore'de etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle başkent Seul'de 4 binden fazla ev elektriksiz kaldı.

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Güney Kore’de sel başkenti karanlığa gömdü: 4 binden fazla ev elektriksiz kaldı

Güney Kore'de etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle başkent Seul'de 4 binden fazla ev elektriksiz kaldı. Busan şehrinde 1 kişiden haber alınamazken, Güney Jeolla'da ise 1 kişi yaralandı. Ülke genelinde 134 kişi evlerinden tahliye edildi.

NEHİR TAŞTI BÖLGEDEKİ EVLER TAHLİYE EDİLDİ

Güney Kore'nin farklı kesimlerinde hafta sonundan bu yana etkili olan şiddetli yağışlar sele yol açtı. Han Nehri'nin taşması sonucu başkent Seul'de su baskınları meydana geldi. Yollar sular altında kaldı, 4 binden fazla evde elektrik kesintisi yaşandı. Güneydeki Busan şehrinde 1 kişiden haber alınamazken, Güney Jeolla'da ise 1 kişi yaralandı. Şiddetli yağış nedeniyle ülke genelinde 134 kişi evlerinden tahliye edildi. Başbakan Han Duck-soo, can kaybı yaşanmamasının son derece önemli olduğunu ifade ederek, ilgili kurumlara teyakkuzda olma talimatı verdi. 10 bin 500'den fazla polis yollarda görevlendirilirken, devriyeler artırıldı.

Güney Kore’de sel başkenti karanlığa gömdü: 4 binden fazla ev elektriksiz kaldı

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KAYNAK: İHA

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