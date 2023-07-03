Truth Social nedir, nasıl kullanılır, nasıl indirilir? 2023

Truth Social uygulaması Donald Trump tarafından ortaya çıkarılmasının ardından, kullanıcıların erişimine açıldı. Kullanıcılar Truth Social nedir, nasıl kullanılır, nasıl indirilir? sorularının cevabını almak için google arama motoruna akın ettiler. İşte Truth Social hakkında merak edilen her şey.

YAYINLAMA
Google News
Truth Social nedir, nasıl kullanılır, nasıl indirilir? 2023

Truth Social nedir?

Truth Social, Amerikalı işadamı ve eski ABD Başkanı Donald Trump tarafından başlatılan yeni bir sosyal medya platformudur. Trump'ın destekçileri ve muhaliflerine politik görüşlerini paylaşma ve onunla etkileşime geçme imkanı sunmayı hedeflemektedir. Truth Social'ın nasıl kullanıldığı ve nasıl indirildiği hakkında henüz detaylı bilgiler mevcut değildir, çünkü platform hizmete girmeden önceki aşamadadır. Ancak, genel olarak sosyal medya platformlarını kullanmak için benzer adımları takip etme eğilimindeyiz.

Truth Social nedir, nasıl kullanılır, nasıl indirilir? 2023

Truth Social nasıl kullanılır?

Truth Social'ı kullanmaya başlamak için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

Truth Social nedir, nasıl kullanılır, nasıl indirilir? 2023

Truth Social'ın resmi web sitesini ziyaret edin: Truth Social'ın resmi web sitesini bulmak ve ziyaret etmek için bir internet tarayıcısı kullanabilirsiniz.

Truth Social nedir, nasıl kullanılır, nasıl indirilir? 2023

Hesap oluşturma: Truth Social'ın web sitesinde, yeni bir hesap oluşturmak için gereken adımları takip edin. Bu, kullanıcı adı, e-posta adresi, şifre gibi bilgilerinizi sağlamanızı gerektirebilir.

Truth Social nedir, nasıl kullanılır, nasıl indirilir? 2023

Profil oluşturma: Hesabınızı oluşturduktan sonra, bir profil oluşturmanız istenebilir. Bu, profil fotoğrafı, kullanıcı bilgileri ve ilgi alanları gibi kişisel bilgilerinizi içerebilir.

Truth Social nedir, nasıl kullanılır, nasıl indirilir? 2023

İçerik paylaşma: Truth Social üzerinde içerik paylaşmak için platformun sunduğu özellikleri kullanabilirsiniz. Bu, metin mesajları, fotoğraflar, videolar veya bağlantılar gibi çeşitli içerik türlerini içerebilir.

Truth Social nedir, nasıl kullanılır, nasıl indirilir? 2023

Kullanıcılarla etkileşim: Truth Social, diğer kullanıcılarla etkileşime geçmenizi sağlayan çeşitli özelliklere sahip olabilir. Bu, beğeniler, yorumlar, paylaşımlar veya özel mesajlar gibi etkileşim şekillerini içerebilir.

Truth Social nedir, nasıl kullanılır, nasıl indirilir? 2023

Truth Social nasıl indirilir?

  1. Cihazınızın uygulama mağazasını açın: Android kullanıcıları Google Play Store'u, iOS kullanıcıları ise App Store'u açmalıdır.

  2. Arama çubuğuna "Truth Social" yazın: Uygulamayı bulmak için arama çubuğuna "Truth Social" yazın ve arama düğmesine basın.

  3. Truth Social uygulamasını seçin: Arama sonuçlarında Truth Social uygulamasını bulun ve seçin.

  4. İndirme düğmesine tıklayın: Uygulama sayfasında, "İndir" veya "Get" düğmesine tıklayın.

  5. İndirme işlemini tamamlayın: İndirme işlemi başladıktan sonra, uygulamanın indirilmesini tamamlamak için cihazınızın talimatlarını izleyin. İndirme tamamlandığında, Truth Social uygulaması cihazınıza kurulacaktır.

Truth Social uygulaması şu anda Türkiye'de kullanıma sunulmadı. Kullanım sunulan ülkeler de ücretsiz olarak erişim sağlanabiliyor.

Tanju Özcan'dan çok konuşulacak açıklamalar! 'Beni koltuk meraklısı, koltuk sevdalısı tiplerle karıştırmayın'Tanju Özcan'dan çok konuşulacak açıklamalar! 'Beni koltuk meraklısı, koltuk sevdalısı tiplerle karıştırmayın'

Twitter hesabı olanlar dikkat! Elon Musk'tan şaşırtan hamleTwitter hesabı olanlar dikkat! Elon Musk'tan şaşırtan hamle

Dikkat! Tarihin en büyük borç yapılandırması bitiyor! İşte son tarih!Dikkat! Tarihin en büyük borç yapılandırması bitiyor! İşte son tarih!

Alman Savunma Bakanı LGBT bayrağını göndere çekti! Orduda hoşgörü etkinliği!Alman Savunma Bakanı LGBT bayrağını göndere çekti! Orduda hoşgörü etkinliği!

Halil Dervişoğlu kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Hangi takımda oynuyor? Halil Dervişoğlu, Beşiktaş'a transfer oldu mu?Halil Dervişoğlu kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Hangi takımda oynuyor? Halil Dervişoğlu, Beşiktaş'a transfer oldu mu?

İstanbul'da yanlış zile bastı, bıçaklandı silahla vuruldu, gasp edilmeye çalışıldı! Dehşet anlarını anlattı!İstanbul'da yanlış zile bastı, bıçaklandı silahla vuruldu, gasp edilmeye çalışıldı! Dehşet anlarını anlattı!

Simge Sağın o şarkının hikayesini anlattı! Hem harcadım hem harcandım!Simge Sağın o şarkının hikayesini anlattı! Hem harcadım hem harcandım!

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Twitter hesabı olanlar dikkat! Elon Musk'tan şaşırtan hamle
Twitter hesabı olanlar dikkat! Elon Musk'tan şaşırtan hamle
Whatsapp’ta yeni dönem: Mesajlar artık sabit kalacak! Bu özellik çok yuva yıkacak
Whatsapp’ta yeni dönem: Mesajlar artık sabit kalacak! Bu özellik çok yuva yıkacak
Geliştirdikleri elektrikli otomobil ile TEKNOFEST’te birincilik hedefliyorlar
Geliştirdikleri elektrikli otomobil ile TEKNOFEST’te birincilik hedefliyorlar
Paris Air Show 4 yıl aradan sonra Paris’te yeniden düzenlendi
Paris Air Show 4 yıl aradan sonra Paris’te yeniden düzenlendi
Son Haberler
Akbank emekli promosyonunu arşa çıkardı! Hemen başvuranlar Temmuz'da bu rakamı cebine koyacak
Akbank emekli promosyonunu arşa çıkardı! Hemen başvuranlar Temmuz'da bu rakamı cebine koyacak
Altın fiyatlarında düşüş sinyali! 26 Temmuz tarihine dikkat: Paranın patronu açıkladı
Altın fiyatlarında düşüş sinyali! 26 Temmuz tarihine dikkat: Paranın patronu açıkladı
TMO sınavsız mülakatsız personel alımı yapacak! Başvuru tarihi ve şartlar açıklandı
TMO sınavsız mülakatsız personel alımı yapacak! Başvuru tarihi ve şartlar açıklandı
LGS sonrası tercih başvuruları başladı
LGS sonrası tercih başvuruları başladı
2024 yılında Türkiye'de satışa! Yeni coupe SUV modeli Rafale’i resmen görücüye çıktı!
2024 yılında Türkiye'de satışa! Yeni coupe SUV modeli Rafale’i resmen görücüye çıktı!
Türk mühendislerin geliştirdiği teknoloji harikası Tayfun füzesi dünyada ilkleri gerçekleştiriyor
Türk mühendislerin geliştirdiği teknoloji harikası Tayfun füzesi dünyada ilkleri gerçekleştiriyor
Çok Okunanlar
3 Temmuz Pazartesi günü güncel altın fiyatları! Gram ve çeyrek altın ne kadar?
3 Temmuz Pazartesi günü güncel altın fiyatları! Gram ve çeyrek altın ne kadar?
MİT'ten MOSSAD'a büyük operasyon! Hayalet hücre açığa çıkarıldı!
MİT'ten MOSSAD'a büyük operasyon! Hayalet hücre açığa çıkarıldı!
İyi Parti'den istifa eden Aytun Çıray Meral Akşener'e sert konuştu! 'Canlı bomba gibi'
İyi Parti'den istifa eden Aytun Çıray Meral Akşener'e sert konuştu! 'Canlı bomba gibi'
Dikkat! Tarihin en büyük borç yapılandırması bitiyor! İşte son tarih!
Dikkat! Tarihin en büyük borç yapılandırması bitiyor! İşte son tarih!
iPhone kullananlara güzel haber! iOS 17 ile bu özellikler yüklendi!
iPhone kullananlara güzel haber! iOS 17 ile bu özellikler yüklendi!
sozcu.com.tr çöktü mü neden açılmıyor? Sözcü'den açıklama
sozcu.com.tr çöktü mü neden açılmıyor? Sözcü'den açıklama
Yorumlananlar
Yaprak dökümü oyuncusundan skandal açıklama! Kurban Bayramını hedef aldı!
Yaprak dökümü oyuncusundan skandal açıklama! Kurban Bayramını hedef aldı!
Dolar rekor üstüne rekor kırıyor! İşte yeni rekor!
Dolar rekor üstüne rekor kırıyor! İşte yeni rekor!
Merdan Yanardağ tutuklandı! Terör elebaşını öven açıklamalar yapmıştı!
Merdan Yanardağ tutuklandı! Terör elebaşını öven açıklamalar yapmıştı!
İsveç hükümetinden skandal karar! Kuran'ı Kerim yakma eylemi!
İsveç hükümetinden skandal karar! Kuran'ı Kerim yakma eylemi!