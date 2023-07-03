Dikkat! Tarihin en büyük borç yapılandırması bitiyor! İşte son tarih!

Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırmasında süreç sona eriyor. Yapılandırma fırsatından bugün mesai bitimine kadar yararlanılabilecek.

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Dikkat! Tarihin en büyük borç yapılandırması bitiyor! İşte son tarih!

Kamu alacaklarının yeninden yapılandırma sürecinde sona gelindi.

Düzenlemeden yararlanmak isteyenlerin, bugün mesai bitimine kadar başvuru yapması gerekiyor.

Yapılandırılan borçlar peşin veya taksitler halinde ödenebilecek. İlk taksit ödeme süresi ise 31 Temmuz'da dolacak.

48 AY VADE

Vergi, sigorta prim borcu, adli ve idari cezalar, belediyelere olan borçlar, su borçları ve öğrenim kredisi borçları...

Tüm bu borçlar yapılandırma kapsamına dahil edildi.

13 kurumun yaklaşık 1 trilyon 300 milyar lira alacağının yapılandırılması söz konusu olacak. Yapılandırılan borçlar için ödeme kolaylığı da sağlanıyor.

Düzenlemeyle borç yapılandırmasında ilk defa 48 ay vade imkanı sunuluyor.

265,4 MİLYAR YAPILANDIRILDI!

Kamu alacaklarının yeniden yapılandırması ile birlikte 265,4 milyar liralık alacak yeniden yapılandırıldı. Toplam tahsilat 20 milyar lirayı aştı.

5 milyona yakın mükellef borçlarını yapılandırmak için vergi dairelerine başvurdu.

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