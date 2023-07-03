İstanbul'da yanlış zile bastı, bıçaklandı silahla vuruldu, gasp edilmeye çalışıldı! Dehşet anlarını anlattı!

Şişli Kurtuluş'ta yabancı uyruklu bir genç, arkadaşının evinde unuttuğu cep telefonunu almak için geldiği binada yanlış zile basınca dehşeti yaşadı.

YAYINLAMA
Google News
İstanbul'da yanlış zile bastı, bıçaklandı silahla vuruldu, gasp edilmeye çalışıldı! Dehşet anlarını anlattı!

Şişli Kurtuluş'ta yabancı uyruklu bir genç, arkadaşının evinde unuttuğu cep telefonunu almak için geldiği binada yanlış zile basınca dehşeti yaşadı. Evden çıkan iki şahıs cüzdanını gasp etmek için gencin üstüne atladı. Genç direnince önce bıçaklandı ardından da silahla bacağından vuruldu. Gencin hastaneye kaldırıldığı olayla ilgili Şişli polisi 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Gencin arkadaşı ise olay yerinde sinir krizi geçirdi.

İstanbul'da yanlış zile bastı, silahla vuruldu! Dehşet anlarını anlattı!

Olay, dün saat 13.00 sıralarında Şişli Kurtuluş'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kamerun uyruklu N.T.C. (24) unuttuğu cep telefonunu geri almak için arkadaşının yaşadığı binaya geldi. Genç adam, arkadaşının evinin zili yerine yanlışlıkla alt komşusunun zilini çalınca evden iki şahıs çıktı. Şahıslar N.T.C.'nin cüzdanını almak için üzerine yürüdü.

İstanbul'da yanlış zile bastı, silahla vuruldu! Dehşet anlarını anlattı!

Gasp edemeyince bıçak ve silahla yaraladılar

Yaşanan arbedede yabancı uyruklu genç, saldırganların birinin bıçak darbesi ile göğsünden yaralanırken, diğer saldırgan silahını çekip ateş açması sonucu bacağından yaralandı. Aldığı yaralar ile can havliyle kendisini binadan dışarıya atan N.T.C., bir duvar dibine oturarak vatandaşların çağırdığı ambulansın gelmesini bekledi. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri yabancı uyruklu N.T.C.'yi yaptığı ilk müdahalelerin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olaya tanık olan N.T.C.'nin binada yaşayan arkadaşı ise yaşananlar nedeniyle dışarıda sinir krizi geçirdi.

İstanbul'da yanlış zile bastı, silahla vuruldu! Dehşet anlarını anlattı!

"Kendini kenara çekip üç el ateş etti"

Olayla ilgili konuşan Süreyya Tezgan, "Silah sesleri duyduk. Biz son anda yetiştik. Biri kendini kenara çekip üç el ateş ediyor. Biri göğsüne geliyor, biri ayağına. Bir kurşun da bir arabaya saplanıyor. Ama zayıf bir silah olduğu belli yani pek bir tahribat vermemiş. Biz de ondan sonra geldik buraya. Birini buraya oturttuk. Hatta kanı filan da burada. Polis çağırıldı. Ambulans çağırıldı. Ambulans gelince ambulansa beraber bindirdik" dedi.

İstanbul'da yanlış zile bastı, silahla vuruldu! Dehşet anlarını anlattı!

Şişli polisi şüphelileri yakaladı

Hastaneye kaldırılan yabancı uyruklu yaralı şahsın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Emniyet ekiplerinin yaptığı çalışmalarda alt komşu E.İ.'nin fotoğrafının N.T.C.'ye gösterilerek teşhis edilmesi sonucunda saldırgan E.İ. ve ev sahibi M.S., Şişli Asayiş Büro Amirliği polisleri tarafından gözaltına alındı. Şüpheli iki şahıs işlemleri için emniyete götürüldü.

Simge Sağın o şarkının hikayesini anlattı! Hem harcadım hem harcandım!Simge Sağın o şarkının hikayesini anlattı! Hem harcadım hem harcandım!

Papa Kur'an-ı Kerim yakılması hakkında konuştu! Sözleri tüm dünyada gündem olacak!Papa Kur'an-ı Kerim yakılması hakkında konuştu! Sözleri tüm dünyada gündem olacak!

ANKA-3'e 'Tanker İHA' görevi verildi! Dünyada sayılı örneği var!ANKA-3'e 'Tanker İHA' görevi verildi! Dünyada sayılı örneği var!

Samsun'da akıl almaz olay! Cinayet, kundaklama, gasp!Samsun'da akıl almaz olay! Cinayet, kundaklama, gasp!

İyi Parti'den istifa eden Aytun Çıray Meral Akşener'e sert konuştu! 'Canlı bomba gibi'İyi Parti'den istifa eden Aytun Çıray Meral Akşener'e sert konuştu! 'Canlı bomba gibi'

Taşınmaz satışlarda yeni dönem başlıyor! Yarından itibaren yeni uygulamaya geçilecek!Taşınmaz satışlarda yeni dönem başlıyor! Yarından itibaren yeni uygulamaya geçilecek!

Çağla Şıkel'den ayrılık mesajı! Dostça ayrıldılar!Çağla Şıkel'den ayrılık mesajı! Dostça ayrıldılar!

Ticaret Bakanlığı ihracat verilerini açıkladı! Dış ticaret açığında büyük düşüş!Ticaret Bakanlığı ihracat verilerini açıkladı! Dış ticaret açığında büyük düşüş!

İsrail, Filistin'e yine bomba yağdırdı! İsrail'in saldırısı savaş suçudur!İsrail, Filistin'e yine bomba yağdırdı! İsrail'in saldırısı savaş suçudur!

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Dikkat! Tarihin en büyük borç yapılandırması bitiyor! İşte son tarih!
Dikkat! Tarihin en büyük borç yapılandırması bitiyor! İşte son tarih!
Papa Kur'an-ı Kerim yakılması hakkında konuştu! Sözleri tüm dünyada gündem olacak!
Papa Kur'an-ı Kerim yakılması hakkında konuştu! Sözleri tüm dünyada gündem olacak!
ANKA-3'e 'Tanker İHA' görevi verildi! Dünyada sayılı örneği var!
ANKA-3'e 'Tanker İHA' görevi verildi! Dünyada sayılı örneği var!
Taşınmaz satışlarda yeni dönem başlıyor! Yarından itibaren yeni uygulamaya geçilecek!
Taşınmaz satışlarda yeni dönem başlıyor! Yarından itibaren yeni uygulamaya geçilecek!
Son Haberler
Alman Savunma Bakanı LGBT bayrağını göndere çekti! Orduda hoşgörü etkinliği!
Alman Savunma Bakanı LGBT bayrağını göndere çekti! Orduda hoşgörü etkinliği!
Halil Dervişoğlu kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Hangi takımda oynuyor? Halil Dervişoğlu, Beşiktaş'a transfer oldu mu?
Halil Dervişoğlu kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Hangi takımda oynuyor? Halil Dervişoğlu, Beşiktaş'a transfer oldu mu?
İstanbul'da yanlış zile bastı, bıçaklandı silahla vuruldu, gasp edilmeye çalışıldı! Dehşet anlarını anlattı!
İstanbul'da yanlış zile bastı, bıçaklandı silahla vuruldu, gasp edilmeye çalışıldı! Dehşet anlarını anlattı!
Simge Sağın o şarkının hikayesini anlattı! Hem harcadım hem harcandım!
Simge Sağın o şarkının hikayesini anlattı! Hem harcadım hem harcandım!
İsrail, Filistin'e yine bomba yağdırdı! İsrail'in saldırısı savaş suçudur!
İsrail, Filistin'e yine bomba yağdırdı! İsrail'in saldırısı savaş suçudur!
Milli sporcular tarih yazdı! Cumhurbaşkanı Erdoğan tebrik etti!
Milli sporcular tarih yazdı! Cumhurbaşkanı Erdoğan tebrik etti!
Çok Okunanlar
3 Temmuz Pazartesi günü güncel altın fiyatları! Gram ve çeyrek altın ne kadar?
3 Temmuz Pazartesi günü güncel altın fiyatları! Gram ve çeyrek altın ne kadar?
MİT'ten MOSSAD'a büyük operasyon! Hayalet hücre açığa çıkarıldı!
MİT'ten MOSSAD'a büyük operasyon! Hayalet hücre açığa çıkarıldı!
Kabine Beştepe'de toplanıyor! Memur ve emekli maaşları konuşulacak!
Kabine Beştepe'de toplanıyor! Memur ve emekli maaşları konuşulacak!
Milli sporcular tarih yazdı! Cumhurbaşkanı Erdoğan tebrik etti!
Milli sporcular tarih yazdı! Cumhurbaşkanı Erdoğan tebrik etti!
Kabine Beştepe'de toplanıyor! Memur ve emekli maaşları konuşulacak!
Kabine Beştepe'de toplanıyor! Memur ve emekli maaşları konuşulacak!
MİT'ten MOSSAD'a büyük operasyon! Hayalet hücre açığa çıkarıldı!
MİT'ten MOSSAD'a büyük operasyon! Hayalet hücre açığa çıkarıldı!
Yorumlananlar
Yaprak dökümü oyuncusundan skandal açıklama! Kurban Bayramını hedef aldı!
Yaprak dökümü oyuncusundan skandal açıklama! Kurban Bayramını hedef aldı!
Fatma Şahin'in acı günü! Gaziantep Büyükşehir Belediyesi açıkladı!
Fatma Şahin'in acı günü! Gaziantep Büyükşehir Belediyesi açıkladı!
HDP'den yerel seçim kararı! Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlerde tüm illerde aday çıkaracaklar
HDP'den yerel seçim kararı! Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlerde tüm illerde aday çıkaracaklar
Kılıçdaroğlu yola devam dedi! Koltuk hırsım yok!
Kılıçdaroğlu yola devam dedi! Koltuk hırsım yok!