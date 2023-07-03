Alman Savunma Bakanı LGBT bayrağını göndere çekti! Orduda hoşgörü etkinliği!

ABD ordusunun adımlarının ardından, Alman ordusunda da LGBT konusunda önemli gelişmeler yaşanmakta. Daha önce düzenlenen bir etkinlikte, ABD'li bir binbaşı LGBT bayrağıyla elinde poz vererek dikkat çekmişti. Benzer bir olay şimdi de Almanya'da kaydedildi ve Savunma Bakanı'nın başrolde olduğu bir görüntü ortaya çıktı.

"Ordumuz ülkeyi savunacak güçte değil"

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, "Ordumuz ülkeyi savunacak güçte değil" şeklindeki ifadeleriyle bilinen bir isimdir. Pistorius, LGBT bayrağını göndere çekerken görüntülendi. Bayrağı yukarı doğru çektiği sırada, bir Alman askerinin de kendisine eşlik ettiği görüldü.

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Eşcinsel askerlere tazminat

Savunma Bakanlığı, 2000 yılında gerçekleşen bir politika değişikliğiyle birlikte, orduda uzun yıllar boyunca eşcinsel askerlere karşı uygulanan ayrımcılıktan dolayı özür dilemiştir. Ayrıca, dönemin hükümeti eşcinsel askerlere tazminat verilmesini sağlayacak bir yasayı onaylamış ve Alman ordusunda zorunlu tıbbi muayenelerin bu askerler üzerinde rahatsızlık yarattığına dair haberler çıkmıştı.

Zorunlu askerlik

Zorunlu askerlik konusu ise Berlin'de tartışmalara neden olmuştur. İktidardaki partilerden biri olan FDP, zorunlu askerliğe karşı çıkmaktadır. Savunma Bakanı Pistorius, bir açıklamasında zorunlu askerliğin askıya alınmasının bir hata olduğunu ifade etmiştir.

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Öte yandan, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) 2021 yılında verdiği bir kararla, LGBT bayraklarının askeri üslerde kullanımını yasaklamıştır.

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