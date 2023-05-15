(TÜİK),Türkiye İstatistik Kurumu açıkladı! 2022 yılına ilişkin doğum istatistikleri (1) paylaşıldı

Türkiye'de canlı doğan bebek sayısı, geçen yıl 1 milyon 35 bin 795 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılına ilişkin doğum istatistiklerini açıkladı.

Türkiye'de canlı doğan bebek sayısı, geçen yıl 1 milyon 35 bin 795 oldu

Buna göre, 2022'de canlı doğan bebek sayısı 1 milyon 35 bin 795 olarak kayıtlara geçti. Geçen yıl canlı doğan bebeklerin yüzde 51,4'ü erkek, yüzde 48,6'sı kız olarak dünyaya geldi.

Bir kadının doğurgan olduğu dönem (15-49 yaş grubu) boyunca doğurabileceği ortalama çocuk sayısını ifade eden "toplam doğurganlık hızı", 2001'de 2,38 çocukken, 2022'de 1,62 çocuk olarak gerçekleşti. Bu durum, doğurganlığın nüfusun yenilenme düzeyi olan 2,10'un altında kaldığını gösterdi.

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