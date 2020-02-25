Üç aylar, Müslüman aleminin sabırla beklediği en mübarek günlerden. Bu kutsal günler arasında Regaip Kandili Miraç Kandili, Beraat Kandili ve Kadir Gecesi de yer alıyor. Peki Üç aylar nedir? İşte 3 ayların anlam ve önemi...

Binlerce müslüman mübarek üç ayların başlamasının ardından araştırmalarını sıklaştırdı. Üç aylar hakkında araştırmalarını sürdüren vatandaşlar bu aylar içerisinde hangi ibadetlerin yapılacağının yanı sıra mübarek üç aylar içerisinde yer alan dini gün ve geceleri de araştırmaya koyuldu. İslam dininde mübarek olarak kabul edilen üç aylar Recep, Şaban ve Ramazan aylarından oluşmaktadır.

İnananlar bu ayları daha fazla ibadet yaparak önemli gün ve gecelerde oruç tutarak Allah'a ibadet eder. Üç ayların sonuncusu olan Ramazan ayı içerisinde yer alan Oruç ibadetinin yanı sıra bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesinin yer alması bu ayın önemini bir kat daha arttırır. Yüca kitabımız Kuran-ı Kerim Kadir Gecesinde indirilmeye başlanmıştır. Bu vesileyle bu gecenin değeri müslümanlar tarafından çok özel kılınmıştır. İşte Üç aylar hakkında merak edilen her şey...

ÜÇ AYLAR NEDİR?

Hicrî ve kamerî aylar arasında küçük önem taşıyan ve "üç aylar" diye adlandırılan Receb, Şaban ve Ramazan ayları mübarek aylar olarak kabul edilirler. Bu ayların Müslümanlarca önemli ölçüde değer kazanmasının sebepleri arasında Hz. Peygamber (s.a.s)`in bu aylar hakkında verdiği haberler gösterilebilir. Rasûlüllah (s.a.s) bir hadis-i şerifinde; "Recep Allah`ın ayı, Şaban benim ayım ve Ramazan ümmetimin ayıdır" buyurmuştur. Ayrıca Peygamber Efendimiz, Receb ayı girince, "Âllahım! Receb ve Şabanı bize mübarek kıl! Bizi Ramazana ulaştır" diye dua ederdi.

3 AYLARIN ANLAM VE ÖNEMİ

Recep, Şaban ve Ramazan aylarını içine alan üç aylar Müslümanlar için kutsal aylardır. Bu aylar dini olarak arınma aylarıdır. İslam’da 3 aylar bin aydan daha hayırlı olarak görülür. 3 aylar orucu da birçok kişi için önem taşıyor.

Üç aylar tesbihi nasıl çekilir?

Üç aylar okunacak dualar neler? İşte Üç aylar duası

KANDİL TARİHLERİ

Regaip, Miraç ve Berat kandilleri ile Kadir Gecesi’ni de içinde barındıran üç aylar 2020 yılında 13 Şubat’ta başlayacak. Bu tarih itibariyle Recep ayı idrak edilecek. Bu ay içindeki Regaip Kandili’nin tarihi de 18 Şubat olacak.

DİYANET DİNİ GÜNLER LİSTESİ

10 Mart’ta ise Miraç Kandili Müslümanlar tarafından dualar ve ibadetlerle ihya edilecek. Şaban ayı ise 14 Mart’ta başlayacak ve 27 Mart'ta Berat Kandili ihya edilecek.

On bir ayın sultanı Ramazan 13 Nisan’da başlayacak ve bu ay içinde olan ve ‘Bin Aydan Daha Hayırlı’ olarak ifade edilen Kadir Gecesi ise 8 Mayıs 2021’de idrak edilecek.

Üç ayların değerini ifade eden diğer bir önemli özellik ise beş mübarek kandil gecesinden dördünün bu aylar içinde olmasıdır. Regaib gecesi, Recep ayının ilk cuma gecesine, Mirac gecesi, Recep ayının yirmi yedinci gecesine, Berat gecesi, Şaban ayının on beşinci gecesine, Kadir gecesi ise Ramazan ayının yirmi yedinci gecesine rastlar.

Hz. Peygamber (s.a.s) Şaban ayında çok oruç tutardı. Hz. Aişe, Rasûlüllah (s.a.s)`ın bu aydaki orucu hakkında şöyle der: "Şaban ayındaki kadar çok oruçlu olduğu bir ay görmedim" (Tecrid-i Sarıh, VI, 295).

Tesbih namazı nasıl kılınır?

Regaip kandili namazı nasıl kılınır? Regaip namazı saat kaçta?

Ramazan ayının fazileti ise çok daha yücedir. Peygamber Efendimiz (s.a.s) şöyle buyurmaktadır: "Ramazan geldiğinde Cennet kapıları açılır, Cehennem kapıları kapanır, şeytanlar da bağlanır" (Müslim, Kitâbu`s-Sıyam, 1).

RECEP AYININ ANLAMI

Receb ayı Hicrî ayların yedincisi ve Ramazan’dan iki ay öncesidir. Fazileti bakımından ayrı bir yeri vardır. Regaib ve Mi’rac gibi mübarek geceleri içinde bulundurması, faziletini daha da arttırmaktadır. Ayrıca, Kur’ân’da haram ayları olarak geçen dört aydan birisi olması, Müslüman kalblerdeki yerini bir kat daha daha artırmıştır.

Regaib Kandili ne zaman 2021? Ayın kaçında? Hangi güne denk geliyor?

3 aylar orucu ne zaman tutulur 2021? Üç aylar orucu hakkındaki bilgiler

ŞABAN AYININ ANLAMI

İlâhî feyz ve bereketin yeryüzünü şenlendirdiği bu mübarek ay, mü’minler için en kârlı ve kazançlı fırsattır. Çünkü Şâban’ın değer ve kıymetini arttıran en önemli tarafı, diğer aylara göre (Ramazan hariç) yapılan her amelin ve ibadetin sevabının üç yüz kattan fazla oluşudur.

RAMAZAN AYININ ANLAMI

Ramazan, Hicrî takvime göre 9. ay ve İslam dininin inancına göre Muhammed’ e Kuran-ı Kerim ayetlerinin inmeye başladığı, aynı zamanda Müslümanlarca oruç tutulmaya başlanılan aydır. Bu ayda oruç tutmak İslam’ın beş şartından birisidir. Ayın hilal görünümünün ilk görülüşünden itibaren 29 veya 30 gün boyunca Ramazanın sürdüğü hadislerden alıntılanarak hesaplanmıştır.

Üç aylar tesbihi abdestsiz çekilir mi?

Regaib Kandili ile ilgili hadisler, ayetler, ilahiler, şiirler nelerdir?

Müslümanlara Kur’an’ın ilk ayetlerinin vahyedildiği Kadir Gecesi bu ayın içindedir. Hangi gün olduğu bilinmemekle birlikte Ramazan ayının 27. gecesi Kadir Gecesi olarak kabul edilir. Kadir gecesi ile ilgili Kur’an’ın 97. süresi olan Kadir Suresinin ilk üç ayetinde “Şüphesiz, biz O’nu Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır.” denmektedir.

Ramazan orucunun tutulduğu bu ay boyunca gündoğumundan önceki alacakaranlık ile günbatımından sonraki alacakaranlık arasında yemek-içmek ve cinsel ilişkide bulunmak Müslümanlara yasak kılınmıştır. Mükellef olan Müslümanların Ramazan orucunu tutması farzdır.Bakara Suresi’ne göre Kur’an’ın İslam peygamberi Muhammed’e gönderilmesi Ramazan ayında başlamıştır ve bu ay içinde “oruç” tutmak müslümanlara emredilmiştir. İlgili ayet şöyledir:

“O Ramazan ayı ki irşad için, hak ile batılı ayırt eden, hidayet ve deliller halinde bulunan Kur’an onda indirildi. Onun için sizden her kim bu aya erişirse oruç tutsun. Kim de hasta veya yolculukta ise tutamadığı günler sayısınca diğer günlerde kaza etsin. Allah size kolaylık diliyor, zorluk dilemiyor. Bir de o sayıyı tamamlamanızı ve size gösterdiği doğru yol üzere kendisini yüceltmenizi istiyor. Umulur ki, şükredesiniz! (Bakara 185)”

Regaib Kandili ile ilgili hadisler, ayetler, ilahiler, şiirler nelerdir?

Resimli Regaib Kandili mesajları 2021

Ramazan ayında oruç tutanların gün doğmadan önce belirli saatte yedikleri yemeğe ve bu yemeğin yendiği zaman aralığına sahur denir. Gün sonunda akşam ezanı okununca orucun açılmasına ve bu esnada yenen yemeğe iftar denir.

ÜÇ AYLARDA YAPILACAK İBADETLER

Bu günlerde nefisler hesaba çekilmeli, ana sermayemiz olan ömrümüzün nerede ve nasıl tüketildiği gözden geçirilmeli, amel defterimize neler yazıldığı, Mahşer günü kurulacak büyük divanın tek Hâkimi Yüce Allah'ın (cc) hakkımızda nasıl bir hüküm vereceği düşünülmelidir.

Bu aylar dua ve tövbelerimizin kabul edilme ümidini daha fazla hissedeceğimiz aylardır.

Kur'an-ı Kerim okunmalı, okuyanlar dinlenmeli, uygun mekânlarda Kur'an ziyafetleri verilmeli, Kelamullah'a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli.

Peygamber Efendimize (s.a.s.) salât ve selâmlar getirilmeli, O'nun şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmeli.

Tefekkürde bulunulmalı, “Ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum, Allah'ın benden istekleri nelerdir” gibi konular başta olmak üzere hayatî meselelerde derin düşüncelere girmeli.

4 Sahabe, ulema ve evliya türbeleri ziyaret edilmeli, manevî iklimlerinde vesilelikleriyle Hakk'a niyazda bulunulmalı

Küs ve dargın olanlar barıştırılmalı, gönüller alınmalı, kederli yüzler güldürülmeli.

Günahlara samimi olarak tövbe ve istiğfar edilmeli, idrak edilen geceyi son fırsat bilerek nedamette bulunulmalı.

Üzerimizde hakları olanlar aranıp sorulmalı, vefa ve kadirşinaslık ahlâkı yerine getirilmeli.

Yoksul, kimsesiz, öksüz, yetim, hasta, sakat, yaşlı olanlar ziyaret edilip, sevgi, şefkat, hürmet, hediye ve sadakalarla mutlu edilmeli.

Vefat etmiş yakınlarımızın, dostlarımızın ve büyüklerimizin kabirleri ziyaret edilmeli, iman kardeşliğine ait sadakati yerine getirilmeli.

Hayattaki manevî büyüklerimizin, hocalarımızın, anne ve babamızın, dostlarımızın ve diğer yakınlarımızın kandilleri bizzat giderek veya telefon, mesaj yahut e-mail çekerek tebrik edilmeli, duaları istenmeli.

Başta bütün insanlık olmak üzere kendimize ve sevdiklerimize mümkün mertebe ismen dualar etmeli.

Üç aylar tesbihi başlangıcı 2021 ne zaman?

Üç aylarda yapılacak ibadetler neler?

REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN?

Regaip Kandili 27 Şubat Perşembe gecesini 28 Şubat Cuma gecesine bağlayan gece idrak edilecek

2021 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

Üç ayların başlangıcı 13 Şubat 2021

Regaip Kandili 18 Şubat 2021

Miraç Kandili 10 Mart 2021

Berat Kandili 27 Mart 2021

Ramazan ayı başlangıcı 13 Nisan 2021

Kadir Gecesi 8 Mayıs 2021

Ramazan Bayramı 13 - 15 Mayıs 2021

Kurban Bayramı 20 - 23 Temmuz 2021

Hicri Yılbaşı 9 Ağustos 2021

Aşure Günü 18 Ağustos 2021

Mevlid Kandili 17 Ekim 2021

Üç aylar başlangıcı 2020 Diyanet İşleri Başkanlığı

Üç ayların faziletleri nelerdir?