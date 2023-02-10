Ulises Ciccioli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ulises Ciccioli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ulises Ciccioli adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ulises Ciccioli Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ulises Ciccioli 2 Temmuz 2003 tarihinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Ulises Albano Ciccioli şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ulises Ciccioli Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ulises Ciccioli, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Rosario Central II futbol takımında oynamaktadır. CA Rosario Central II takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Ulises Ciccioli'nin CA Rosario Central II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ulises Ciccioli Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Ulises Ciccioli isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ulises Ciccioli Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ulises Ciccioli futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Ros. Central II

Ulises Ciccioli Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ulises Ciccioli şuan CA Rosario Central II takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Ulises Ciccioli Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Arjantin U20 takımında 17 numaralı formasıyla 8 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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