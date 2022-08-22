Üniversite harç ücretleri ne kadar 2022? Harçlar ne zaman, hangi bankalara yatırılacak 2022?

Bu yıl üniversiteye yeni kayıt yaptıracak olan adaylar Üniversite harç ücretleri ne kadar 2022? Harçlar ne zaman, hangi bankalara yatırılacak 2022? sorularının yanıtlarını merak ediyor. Biz de bu soruların yanıtlarını sizin için hazırladık. İşte detaylar...

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Üniversite harç ücretleri ne kadar 2022? Harçlar ne zaman, hangi bankalara yatırılacak 2022?

YKS tercih sonuçlarının ardından istedikleri bölüm ve üniversitelere yerleşebilme heyecanı yaşayan adayların ardından ek yerleştirme döneminin de başlanması bekleniyor. Ek yerleştirme ile kontenjanları dolduracak olan adaylar ve ilk yerleştirme ile yerleşen tüm üniversite adayları, üniversite kayıtlarıyla birlikte Üniversite harç ücretleri ne kadar 2022? Harçlar ne zaman, hangi bankalara yatırılacak 2022? sorularının yanıtlarını merak ediyor. İşte tüm bu soruların yanıtları...

Üniversite harç ücretleri ne kadar 2022? Harçlar ne zaman, hangi bankalara yatırılacak 2022?

ÜNİVERSİTE HARÇ ÜCRETLERİ NE KADAR 2022?

Birinci öğretim programlarına kayıtlı olan üniversite öğrencileri 2012 senesinden beri harç ücretlerinden muaf tutuluyor. Fakat, ikinci öğretim programlarında eğitim ve öğretim gören öğrenciler, fakülteler için belirlenen harç ücretlerini ödemek durumunda kalıyor.

2022-2023 yılı üniversite harç ücretlerine Resmi Gazete'de yayımlanan kararla yüzde 36 oranında zam yapıldığı bildirilmişti. İşte yeni zamlı harç ücretleri:

Tıp fakülteleri: 961 TL

Diş hekimliği ve eczacılık fakülteleri: 804 TL

Veterinerlik : 629 TL

Pilotaj: 765 TL

Bilgisayar: 630 TL

Mühendislik ve mimarlık: 630 TL

Güzel Sanatlar: 513 TL

Fen Edebiyat: 463 TL

Hukuk, işletme, iktisat ve siyasal bilgiler: 509 TL

İletişim, eğitim, İlahiyat ve yabancı dil: 463 TL

Açık Öğretim: 105 TL

Konservatuvar: 958 TL

Turizm: 463 TL

Üniversite harç ücretleri ne kadar 2022? Harçlar ne zaman, hangi bankalara yatırılacak 2022?

Uzaktan ve ikinci öğretim ücretleri

Veterinerlik fakültesi: 3.471 TL

Pilotaj: 6.944 TL

Bilgisayar: 2.486 TL

Mühendislik: 2.486 TL

Mimarlık: 2.486 TL

Güzel sanatlar: 3.130 TL

Fen edebiyat: 2.084 TL

Hukuk, iktisat, işletme ve siyasal bilgiler: 1.879 TL

İlahiyat, eğitim ve yabancı diller: 1.670 TL

İletişim fakültesi: 1.564 TL

Üniversite harç ücretleri ne kadar 2022? Harçlar ne zaman, hangi bankalara yatırılacak 2022?

HARÇLAR NE ZAMAN, HANGİ BANKALARA YATIRILACAK 2022?

Üniversite harç ücretleri, dönemlik ders seçimlerinden önce okulların anlaşmalı olduğu bankalara yatırılmaktadır. Net bir tarih belli değildir.

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