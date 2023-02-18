Uros Sremcevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Uros Sremcevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Uros Sremcevic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Uros Sremcevic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Uros Sremcevic 24 Nisan 2006 tarihinde Kragujevac şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Урош Сремчевић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Uros Sremcevic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Uros Sremcevic, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Mladost Lucani U19 futbol takımında oynamaktadır. FK Mladost Lucani U19 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Uros Sremcevic'nin FK Mladost Lucani U19 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Uros Sremcevic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Uros Sremcevic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Uros Sremcevic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Uros Sremcevic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Ağu 2021 yılında Lucani U17

1 Temmuz 2022 yılında Mladost U19

Uros Sremcevic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Uros Sremcevic şuan FK Mladost Lucani U19 takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

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