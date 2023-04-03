Vjeko Semiga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vjeko Semiga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vjeko Semiga adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Vjeko Semiga Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Vjeko Semiga 17 Nisan 2005 tarihinde Split şehrinde doğmuştur. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Vjeko Šemiga şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Vjeko Semiga Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
HNK Hajduk Split U19 futbol takımında oynamaktadır. HNK Hajduk Split U19 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Vjeko Semiga'nin HNK Hajduk Split U19 ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.
Vjeko Semiga Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Vjeko Semiga futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2016 yılında Hajduk Alt.
1 Temmuz 2020 yılında Hajduk U17
1 Temmuz 2022 yılında Hajduk U19
Vjeko Semiga Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Vjeko Semiga şuan HNK Hajduk Split U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.