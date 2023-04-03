Vjeko Semiga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vjeko Semiga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Vjeko Semiga kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Vjeko Semiga ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.