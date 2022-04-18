"Vücudum dursa zihnim durmuyor" diyen Mustafa Sarıgül'den flaş çıkış: 60 bin kişi üye olmazsa partisini bırakacak

Yaptığı çıkışlar ve açıklamalarla adından söz ettiren Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, özel bir otelde düzenlenen iftar programında parti yöneticileriyle bir araya geldi. İftara, Genel Başkan Yardımcıları Teoman Mutlu, Haluk Şaban Gürbüz, Gülnur Kamaşak, Dr. Murat Aziz Hatipağaoğlu, TDP Ankara İl Başkanı Fuat Bakan, TDP Kastamonu İl Başkanı Ender Karahasanoğlu, ilçelerden gelen teşkilat mensuplarının yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

" ALIN TERİMİZİN VE EMEĞİMİZİN KARŞILIĞINI YÜZDE 100 ALACAĞIZ"

İftar sonrası bir konuşma gerçekleştiren TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, partisi ve ülkesi için çok çalıştığını ifade ederek," Alın terimizin ve emeğimizin karşılığını yüzde 100 alacağız." dedi.

"TDP’YE NAZAR DEĞECEK DİYE KORKUYORUM"

"İnanın ki hiç durmuyorum. Vücudum dursa zihnim durmuyor." diyen Mustafa Sarıgül," Sürekli ülkem, bana inanalar ve güvenenler için ne yaparım diye 24 saat düşünüyorum. Ülkemiz ve partimiz için TDP’den başka çare yok. Yerel yönetimlerde sağladığımız Şişli modelini Türkiye çapında sağlayacağız. TDP’ye nazar değecek diye korkuyorum." ifadelerini kullandı.

"30 BİN ÜYE KAYDI OLMAZSA BIRAKIRIM"

Mustafa Sarıgül şöyle devam etti:

"Buradan ilan ediyorum, 60 günlük süre içerisinde bu ülkede 30 bin tane üye kaydı olmazsa genel başkanlığı bırakırım. Üyelerimizi arttıracağız, başarılı teşkilatlarımızı kutlayacağız, daha çok çalışması gereken arkadaşlarımıza yoğun bir şekilde destek vereceğiz. Biz önümüzdeki sürede proje, çözüm, çare üreteceğiz."

"PROJE KONUŞMA DEVRİNİ BAŞLATIYORUZ"

Bireysel konuşma devrini kapattıklarını, proje konuşma devrini başlattıklarını ifade eden Sarıgül," Artık bireysel konuşma devrini kapatıyor, proje konuşma devrini başlatıyoruz. Turizmde, tekstilde, tarımda, teknolojide neler yapacağımızı konuşacağız, halkımızla buluşacağız, her gittiğimiz yerde çözümü anlatacağız” diye konuştu.

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