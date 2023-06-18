YPG'nin sözde lideri Salih Müslim ağlıyor! Türkiye'ye kimse dur demiyor!

YPG'nin sözde siyasi kanadının liderlerinden Salih Müslim, Türkiye'nin operasyonları karşısında Rusya, İran ve Suriye'nin etkisiz kaldığını söyledi.

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YPG'nin sözde lideri Salih Müslim ağlıyor! Türkiye'ye kimse dur demiyor!

Türkiye, seçimleri geride bıraktıktan sonra terörle mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor.

Teröristlere hiçbir şekilde göz açtırılmamakta ve Türk Silahlı Kuvvetleri ile Milli İstihbarat Teşkilatı, hassas noktalarda operasyonlar düzenleyerek hain terör örgütüne darbe vurmaya devam ediyor.

PKK terör örgütü, hala korku yaymaya devam ediyor.

Son olarak, PKK'nın Suriye kolu olan YPG'nin sözde siyasi kanadının liderlerinden Salih Müslim, terör örgütünün propaganda organına açıklamalarda bulundu.

Müslim, Türkiye'nin terör örgütüne yönelik müdahalelerine karşı bölgedeki diğer devletlerin itiraz edemediğini söyledi.

YPG'nin sözde lideri Salih Müslüm ağlıyor! Türkiye'ye kimse dur demiyor!

KİMSE TIK DEMİYOR

"Türk devletinin bölgeye dönük yoğun saldırılarına karşı kimsenin ses çıkarmaması çok dikkat çekici" diyen Müslim, "9 Suriye rejim askeri öldürülmüş, kimse tık diyemiyor. Hatta Suriye rejimi taziye mesajı bile yayınlamıyor" şeklinde konuştu.

Müslim, Türkiye'ye yönelik Suriye yönetiminin bir şey yapamamasının yanı sıra Rusya ve İran'ın da aynı durumda olduğunu ifade etti.

Müslim, "Ruslar ve İranlılar da hiçbir tepki vermiyorlar" şeklinde ifadeler kullandı.

"Türk devletinin bölgeye dönük yoğun saldırılarına karşı kimsenin ses çıkarmaması çok dikkat çekici. 9 Suriye rejim askeri öldürülmüş, kimse tık diyemiyor. Hatta Suriye rejimi taziye mesajı bile yayımlamıyor. Zaten Ruslar da, İran da bir şey demiyor"

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