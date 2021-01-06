FOX TV'nin sevilen dizisi, Çarşamba günleri herkesi ekrana kilitleyen Zümrüdüanka, 25. bölümünün ardından yayımlanan final fragmanıyla sevenlerini üzdü. 26. bölüm tanıtımında yer alan FİNAL ifadesi, dizinin biteceğini belirtirken başrollerini Alp Nevruz ve Ceren Yılmaz'ın paylaştığı dizi olan Zümrüdüanka neden final yapıyor? Neden bitti? | Zümrüdüanka ne zaman final yapacak? sorularının cevabı araştırılmaya başlandı. İşte detaylar...

ZÜMRÜDÜANKA NEDEN FİNAL YAPIYOR? ZÜMRÜDÜANKA NEDEN BİTTİ?

26. bölümde final kararı alan dizinin neden final yaptığıyla ilgili resmi bir açıklama yapılmasa da elde edilen reyting sonuçlarının final kararında etkili olduğu düşünülüyor. Projenin son iki hafta ilk sıralarda olmaması nedeniyle finale gitme kararı aldığı tahmin ediliyor.

Zümrüdüanka final izle | Zümrüdüanka 26. bölüm izle

ZÜMRÜDÜANKA NE ZAMAN FİNAL YAPACAK?

6 Ocak 2021 Çarşamba günü ekranda olacak 26. bölümün tanıtımında “final” ifadelerinin yer almasıyla birlikte dizinin bu akşam son kez takipçilerinin karşısında olacağı kesinleşti. Final bölümünde Zümrüt’ün tek bir sözüyle konaktan gönderilen Azimet’in gidişi suskun olur. Ancak bu fırtına öncesi sessizliktir ve onu tanıyan herkes bunun arkasından büyük bir fırtınanın geleceğini iyi bilir.

FOX TV Yayın Akışı |Zümrüdüanka final bölümünde ne olacak?

Azimet’in gidişiyle birlikte Demirkanlar konağında adeta yaprak dökümü yaşanır. Herkesten ve her şeyden uzaklaşmak isteyen Suhandan’la Latif, hayatlarına başka bir yerde devam etme kararı alır. Abbas ise Canan’la yepyeni bir sayfa açmaya niyetlenir. Bu uğurda evliliğini bile sonlandırmaya hazırdır.

Zümrüt ve Ülfet’i kendisi için bir tehdit olarak gören Azimet; son oyununu kurar ve Abbas’ın yardımıyla anne kızı tuzağa çeker. Ancak bu tuzak Zümrüt’ü değil Azimet’in sonunu getirir. Ve bütün sırlar bir bir ortaya dökülür.