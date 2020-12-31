Koronavirüs salgını nedeniyle bu yılbaşında vatandaşlar kutlamalarını evlerinde sade bir şekilde yapacak. İçişleri Bakanlığında 81 il valiliğine gönderilen genelgeye göre 31 Aralık saat 21.00 ile 4 Ocak saat 05.00'a kadar sokağa çıkma kısıtlaması ilan edildi. Her yılbaşında ülke genelinde alkol tüketimi maksimuma çıkıyor. 2021 yılına girerken de kısıtlama uygulanacağından vatandaşlar bugün tekellerin açık olup olmadığını öğrenmek istiyor. Peki 31 Aralık tekeller açık mı? Bugün tekeller açık mı, kapalı mı? Bugün tekeller kaça kadar açık?

31 ARALIK TEKELLER AÇIK MI?

Yılbaşında alkol satışı yapılmayacak. Bakanlığın yolladığı genelgeye göre; sokak kısıtlaması uygulanan hafta sonlarında, marketlerde alkol satışı yapılması yasak. Cumartesi ve pazar günleri açık olan market ve bakkallardan alkollü içki satılmayacak. Alkol satışının yapıldığı tekel bayiler ise yasak boyunca kapalı olacak.

BUGÜN TEKELLER KAÇA KADAR AÇIK?

Kısıtlama bugün 21.00'da başlıyor. Tekellerde alkol satışı da kısıtlama başlayana kadar serbest olacak. Ardından Pazartesiye kadar alkol satışı yapılmayacak.

4 GÜNLÜK YASAKTA MARKETLER AÇIK MI?

Market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 4 günlük sokağa çıkma yasağı boyunca sabah 10.00'dan akşam 17.00'a kadar açık olacak.

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