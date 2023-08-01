7 yıl sonunda yakalandı! Fetö'cü eski emniyet müdürü; 'siz boşuna uğraşıyorsunuz, geri döneceğiz' dedi

FETÖ'den 7 yıldır aranan 1'inci sınıf emniyet müdürü Arif Oktay Eser, Ankara'da sahte kimlik ve pasaportla yurtdışına kaçarken yakalandı.

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7 yıl sonunda yakalandı! Fetö'cü eski emniyet müdürü; 'siz boşuna uğraşıyorsunuz, geri döneceğiz' dedi

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 7 yıldır aranan görevinden ihraç edilen 1'inci sınıf emniyet müdürü Arif Oktay Eser'in yerini tespit edildikten sonra operasyonla yakalandı.

GİZLENMEK İÇİN SÜREKLİ KILIK VE ADRES DEĞİŞTİ

Kendisini gizlemek için sürekli kılık ve adres değiştiren, günlük hayatında gizlilik kurallarına dikkat eden Eser, polisin uzun süren takibi sonucu yakalandı. Eser'in üzerinde sahte kimlik ve pasaport, yüklü miktarda döviz, FETÖ simgesi olarak bilinen 1 dolar, çok sayıda cep telefonu, diz üstü bilgisayarı, powerbank, şarj aleti, ilk yardım malzemesi ele geçirildi.

7 yıl sonunda yakalandı! Fetö'cü eski emniyet müdürü; 'siz boşuna uğraşıyorsunuz, geri döneceğiz' dedi

"BİZ GERİ DÖNECEĞİZ"

Firari şüpheli, kendisini yakalayan ekiplere, "Siz boşuna uğraşıyorsunuz, biz geri döneceğiz" ifadelerini kullandı. Şüphelinin, Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'nde sorgusu sürüyor.

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KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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