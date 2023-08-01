Tartıştığı kişiyi pastane önünde tabancayla ayağından vurdu!

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir kişi, tartıştığı kişiyi pastane önünde tabancayla ayağından yaraladı. Jandarma ekipleri olay yerinden kaçan şahsı bulmak için çalışma başlattı.

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Tartıştığı kişiyi pastane önünde tabancayla ayağından vurdu!

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir kişi, tartıştığı kişiyi pastane önünde tabancayla ayağından vurdu. Olaya karışan kişilerin aralarında husumet bulunduğu belirtilirken, Jandarma ekipleri olay yerinden kaçan şahsı bulmak için çalışma başlattı. O anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

KAÇMAYA ÇALIŞTI AMA OLMADI

Edinilen bilgiye göre, Emre Can Işık otomobille İsmet Şimşek ve Tarık Okyay ile birlikte Sarılar Mahallesi Hastane Caddesi üzerinde bulunan bir kafenin önüne geldi. Otomobilin durmasıyla birlikte Emre Can Işık otomobilden inip kaçmaya başladı. Aracın arka koltuğundan inen Tarık Okyay isimli şahıs ise tabanca ile ateş ederek Emre Can Işık'ı ayağından yaraladı.

Işık kaçarak kafeye sığınmaya çalışırken, elinde tabanca ile kovalayan Tarık Okyay bir anda geri dönerek olay yerine gelen bir başka otomobil ile olay yerinden kaçtı. Sol ayağından yaralanan Emre Can Işık, vatandaşlar tarafından otomobil ile Manavgat Devlet Hastanesine getirilerek tedavi altına alındı.

Tartıştığı kişiyi pastane önünde tabancayla ayağından vurdu!

MÜŞTERİLER HAYATLARININ ŞOKUNU YAŞADI

Sarılar Mahallesi Hastane Caddesinde yaşanan olay güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıdı. Görüntülerde, araçların gelmesinin ardından kaçmaya çalışan Emre Can Işık'ın arkasından koşan kişi tarafından vurulması, ardından da kafeye sığınırken, eli tabancalı şahsın tabancayı yeniden doğrultmasına rağmen sıkmayarak geri dönmesi ve otomobile binerek ayrılması görüldü.

Diğer taraftan tüm bu olaylar yaşanırken, aralarında küçük çocuğunda bulunduğu ailenin kafede müşteri olarak bulunduğu, silahın patlamasıyla panikle kafenin içerisine kaçtıkları görüldü.

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KAYNAK: İHA

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