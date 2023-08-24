Adeta suç makinası! Duruşmadan çıktı, cinayet işledi!

İzmir'in Konak ilçesinde aralarında "silahla kasten yaralama" duruşması bulunan şahsın ağabeyine kurşun yağdıran zanlı olay yerinden kaçarken, hastaneye kaldırılan yaralı hayatını kaybetti.

YAYINLAMA
Google News
Adeta suç makinası! Duruşmadan çıktı, cinayet işledi!

İzmir'in Konak ilçesinde aralarında "silahla kasten yaralama" duruşması bulunan şahsın ağabeyine kurşun yağdıran zanlı olay yerinden kaçarken, hastaneye kaldırılan yaralı hayatını kaybetti.

KASTEN YARALAMA SUÇUNDAN YARGILANAN ŞAHIS, DURUŞMADAN ÇIKARÇIKMAZ CİNAYET İŞLEDİ

Olay, sabah saat 05.45 sıralarında 1471 Sokak üzerinde bulunan otoparkta meydana geldi. İddiaya göre, Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesine getirilen Selami Arslan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekiplerince otopark çevresinde yapılan incelemelerde; 7 adet boş kovan olduğu ve 06 CKK 598 plakalı aracın sol arka kapasına mermi isabet ettiği belirlendi. Yapılan detaylı araştırmalarda olayın şüphelisinin Soykan A. olduğu tespit edildi.

Adeta suç makinası! Duruşmadan çıktı, cinayet işledi!

KARDEŞİYLE DURUŞMAYA ÇIKACAĞI ŞAHSIN AĞABEYİNİ ÖLDÜRDÜ

Cinayet şüphelisinin, hayatını kaybeden S.A.'nın kardeşi B.A. ile aralarında "silahla kasten yaralama" suçundan bu sabah duruşma olduğu ve husumetin bundan kaynaklandığı öğrenildi.

Öte yandan, olay yerinden kaçan cinayet zanlısını yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Erdoğandan emeklileri heyecanlandıran yeni açıklama: Emeklilerimizden gelen serzenişlerin farkındayızErdoğandan emeklileri heyecanlandıran yeni açıklama: Emeklilerimizden gelen serzenişlerin farkındayız

Tüm rakiplerini yendi! Leyla Özkan Türkiye ŞampiyonuTüm rakiplerini yendi! Leyla Özkan Türkiye Şampiyonu

Arabasıyla drift atan genç, bedelini ağır ödedi: 20 bin 342 TL ceza kesildiArabasıyla drift atan genç, bedelini ağır ödedi: 20 bin 342 TL ceza kesildi

Feci şekilde can verdi! Scooter kullanan çocuk minibüsle çarpıştı!Feci şekilde can verdi! Scooter kullanan çocuk minibüsle çarpıştı!

Bakan Fidan'dan Irak'ta PKKlıları titrecek terörle mücadele mesajı: 'hep beraber temizleyeceğiz'Bakan Fidan'dan Irak'ta PKKlıları titrecek terörle mücadele mesajı: 'hep beraber temizleyeceğiz'

Kafasına mermi yağdırdı! Boşanma aşamasındaki eşini silahla vurdu!Kafasına mermi yağdırdı! Boşanma aşamasındaki eşini silahla vurdu!

Bir annenin gözyaşları! Boşanma aşamasındaki eşi bebeğini kaçırdı!Bir annenin gözyaşları! Boşanma aşamasındaki eşi bebeğini kaçırdı!

Denizde boğulduğu sanılan gencin, cinayete kurban gittiği ortaya çıktı!Denizde boğulduğu sanılan gencin, cinayete kurban gittiği ortaya çıktı!

Merkez bankasının şok faiz kararı sonrası Dolar, Euro ve Altın tepetaklakMerkez bankasının şok faiz kararı sonrası Dolar, Euro ve Altın tepetaklak

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Arabasıyla drift atan genç, bedelini ağır ödedi: 20 bin 342 TL ceza kesildi
Arabasıyla drift atan genç, bedelini ağır ödedi: 20 bin 342 TL ceza kesildi
Feci şekilde can verdi! Scooter kullanan çocuk minibüsle çarpıştı!
Feci şekilde can verdi! Scooter kullanan çocuk minibüsle çarpıştı!
Kafasına mermi yağdırdı! Boşanma aşamasındaki eşini silahla vurdu!
Kafasına mermi yağdırdı! Boşanma aşamasındaki eşini silahla vurdu!
Denizde boğulduğu sanılan gencin, cinayete kurban gittiği ortaya çıktı!
Denizde boğulduğu sanılan gencin, cinayete kurban gittiği ortaya çıktı!
Son Haberler
Çanakkalede hayvanlarını kurtarmak isteyen adam cehennemi yaşadı!
Çanakkalede hayvanlarını kurtarmak isteyen adam cehennemi yaşadı!
Merkez bankasının şok faiz kararı sonrası Dolar, Euro ve Altın tepetaklak
Merkez bankasının şok faiz kararı sonrası Dolar, Euro ve Altın tepetaklak
Adeta suç makinası! Duruşmadan çıktı, cinayet işledi!
Adeta suç makinası! Duruşmadan çıktı, cinayet işledi!
Erdoğandan emeklileri heyecanlandıran yeni açıklama: Emeklilerimizden gelen serzenişlerin farkındayız
Erdoğandan emeklileri heyecanlandıran yeni açıklama: Emeklilerimizden gelen serzenişlerin farkındayız
Belediye işçisinin ayağına demir saplandı! Ağacı budamak isterken, düşerek feci şekilde yaralandı
Belediye işçisinin ayağına demir saplandı! Ağacı budamak isterken, düşerek feci şekilde yaralandı
Kayıp Alzheimer hastası yaşlı kadını bulan Jandarma, sırtına alıp taşıdı
Kayıp Alzheimer hastası yaşlı kadını bulan Jandarma, sırtına alıp taşıdı
Çok Okunanlar
Altın alacak ve satacaklar o gelişmeye dikkat! 24 Ağustos Perşembe güncel Gram, Çeyrek altın fiyatları ne kadar?
Altın alacak ve satacaklar o gelişmeye dikkat! 24 Ağustos Perşembe güncel Gram, Çeyrek altın fiyatları ne kadar?
Erdoğandan emeklileri heyecanlandıran yeni açıklama: Emeklilerimizden gelen serzenişlerin farkındayız
Erdoğandan emeklileri heyecanlandıran yeni açıklama: Emeklilerimizden gelen serzenişlerin farkındayız
Havalar ne zaman serinleyecek? 24 Ağustos Perşembe tüm illerimizde hava durumu
Havalar ne zaman serinleyecek? 24 Ağustos Perşembe tüm illerimizde hava durumu
Putin'in sırdaşıydı! Rusya'da sır ölümler art arda gelmeye başladı
Putin'in sırdaşıydı! Rusya'da sır ölümler art arda gelmeye başladı
Esenyurt’ta kadını telefonla taciz eden adama, meydan dayağı! Kanlar içinde kaldı!
Esenyurt’ta kadını telefonla taciz eden adama, meydan dayağı! Kanlar içinde kaldı!
Kıraathaneye kumar makinesi soktular!
Kıraathaneye kumar makinesi soktular!
Yorumlananlar
Türkiye başıboş köpek sayısında Hindistan’ı geçti!
Türkiye başıboş köpek sayısında Hindistan’ı geçti!
BMGK, üyeleri KKTC'yi kınamak istedi, Rusya bu karar itiraz ederek veto etti
BMGK, üyeleri KKTC'yi kınamak istedi, Rusya bu karar itiraz ederek veto etti
Seyir halindeki Ambulansın önünü kesti, aracın içinde hasta olup olmadığına baktı!
Seyir halindeki Ambulansın önünü kesti, aracın içinde hasta olup olmadığına baktı!
İBB'nin bitmeyen kazı çalışması Beykozluları isyan ettirdi "Bu çalışma ne zaman bitecek?"
İBB'nin bitmeyen kazı çalışması Beykozluları isyan ettirdi "Bu çalışma ne zaman bitecek?"