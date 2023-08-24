Adeta suç makinası! Duruşmadan çıktı, cinayet işledi!

İzmir'in Konak ilçesinde aralarında "silahla kasten yaralama" duruşması bulunan şahsın ağabeyine kurşun yağdıran zanlı olay yerinden kaçarken, hastaneye kaldırılan yaralı hayatını kaybetti.

KASTEN YARALAMA SUÇUNDAN YARGILANAN ŞAHIS, DURUŞMADAN ÇIKARÇIKMAZ CİNAYET İŞLEDİ

Olay, sabah saat 05.45 sıralarında 1471 Sokak üzerinde bulunan otoparkta meydana geldi. İddiaya göre, Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesine getirilen Selami Arslan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekiplerince otopark çevresinde yapılan incelemelerde; 7 adet boş kovan olduğu ve 06 CKK 598 plakalı aracın sol arka kapasına mermi isabet ettiği belirlendi. Yapılan detaylı araştırmalarda olayın şüphelisinin Soykan A. olduğu tespit edildi.

KARDEŞİYLE DURUŞMAYA ÇIKACAĞI ŞAHSIN AĞABEYİNİ ÖLDÜRDÜ

Cinayet şüphelisinin, hayatını kaybeden S.A.'nın kardeşi B.A. ile aralarında "silahla kasten yaralama" suçundan bu sabah duruşma olduğu ve husumetin bundan kaynaklandığı öğrenildi.

Öte yandan, olay yerinden kaçan cinayet zanlısını yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Erdoğandan emeklileri heyecanlandıran yeni açıklama: Emeklilerimizden gelen serzenişlerin farkındayız

Tüm rakiplerini yendi! Leyla Özkan Türkiye Şampiyonu

Arabasıyla drift atan genç, bedelini ağır ödedi: 20 bin 342 TL ceza kesildi

Haberin Devamı

Feci şekilde can verdi! Scooter kullanan çocuk minibüsle çarpıştı!

Bakan Fidan'dan Irak'ta PKKlıları titrecek terörle mücadele mesajı: 'hep beraber temizleyeceğiz'

Kafasına mermi yağdırdı! Boşanma aşamasındaki eşini silahla vurdu!

Bir annenin gözyaşları! Boşanma aşamasındaki eşi bebeğini kaçırdı!

Denizde boğulduğu sanılan gencin, cinayete kurban gittiği ortaya çıktı!

Merkez bankasının şok faiz kararı sonrası Dolar, Euro ve Altın tepetaklak