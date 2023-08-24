Tüm rakiplerini yendi! Leyla Özkan Türkiye Şampiyonu

Sinop'ta düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Taekwondo Türkiye Şampiyonası finallerinde Düzceli sporcu Leyla Özkan Türkiye Şampiyonu oldu.

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Tüm rakiplerini yendi! Leyla Özkan Türkiye Şampiyonu

Sinop'ta düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Taekwondo Türkiye Şampiyonası finallerinde Düzceli sporcu Leyla Özkan Türkiye Şampiyonu oldu.

20-23 Ağustos 2023 tarihleri arasında Sinop'ta düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Taekwondo Türkiye Şampiyonası, 9-11 yaş grubundaki 105 erkek ve 106 kız sporcuyla gerçekleşti.

Tüm rakiplerini yendi! Leyla Özkan Türkiye Şampiyonu

Sinop Merkez Yeni Spor Salonu'nda yapılan Anadolu Yıldızlar Ligi Taekwondo Türkiye Şampiyonası finallerine antrenör Hakan Şengönül eşliğinde katılan Düzceli sporcu Leyla Özkan 160 cm boyda tüm rakiplerini yenerek Türkiye Şampiyonu oldu.

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KAYNAK: İHA

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