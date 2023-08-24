Arabasıyla drift atan genç, bedelini ağır ödedi: 20 bin 342 TL ceza kesildi

Ümraniye'de drift atan sürücüye, 20 bin 342 TL cezai işlem uygulandı. Ehliyeti 60 gün süre ile geri alınan sürücünün aracı da trafikten men edildi.

DRİFT ATMANIN BEDELİNİ AĞIR ÖDEDİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlileri, trafik güvenliğini tehlikeye düşüren şahıslara yönelik yaptığı denetimlerde bugün saat 11.30 sıralarında Ümraniye İlçesi 23 Nisan Caddesi üzerinde drift attığı belirlenen aracın plaka bilgisinden araç sürücüsünün M.G. olduğu tespit etti. Tespit edilen şahıs yakalanarak, drift maddesinden 20 bin 342 TL cezai işlem uygulandı. Sürücünün ehliyeti 60 gün süre ile geri alınarak araç trafikten men edildi.

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