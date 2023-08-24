Arabasıyla drift atan genç, bedelini ağır ödedi: 20 bin 342 TL ceza kesildi

Ümraniye'de drift atan sürücüye, 20 bin 342 TL cezai işlem uygulandı. Ehliyeti 60 gün süre ile geri alınan sürücünün aracı da trafikten men edildi.

YAYINLAMA
Google News
Arabasıyla drift atan genç, bedelini ağır ödedi: 20 bin 342 TL ceza kesildi

Ümraniye'de drift atan sürücüye, 20 bin 342 TL cezai işlem uygulandı. Ehliyeti 60 gün süre ile geri alınan sürücünün aracı da trafikten men edildi.

DRİFT ATMANIN BEDELİNİ AĞIR ÖDEDİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlileri, trafik güvenliğini tehlikeye düşüren şahıslara yönelik yaptığı denetimlerde bugün saat 11.30 sıralarında Ümraniye İlçesi 23 Nisan Caddesi üzerinde drift attığı belirlenen aracın plaka bilgisinden araç sürücüsünün M.G. olduğu tespit etti. Tespit edilen şahıs yakalanarak, drift maddesinden 20 bin 342 TL cezai işlem uygulandı. Sürücünün ehliyeti 60 gün süre ile geri alınarak araç trafikten men edildi.

Arabasıyla drift atan genç, bedelini ağır ödedi: 20 bin 342 TL ceza kesildi

Feci şekilde can verdi! Scooter kullanan çocuk minibüsle çarpıştı!Feci şekilde can verdi! Scooter kullanan çocuk minibüsle çarpıştı!

Bakan Fidan'dan Irak'ta PKKlıları titrecek terörle mücadele mesajı: 'hep beraber temizleyeceğiz'Bakan Fidan'dan Irak'ta PKKlıları titrecek terörle mücadele mesajı: 'hep beraber temizleyeceğiz'

Kafasına mermi yağdırdı! Boşanma aşamasındaki eşini silahla vurdu!Kafasına mermi yağdırdı! Boşanma aşamasındaki eşini silahla vurdu!

Bir annenin gözyaşları! Boşanma aşamasındaki eşi bebeğini kaçırdı!Bir annenin gözyaşları! Boşanma aşamasındaki eşi bebeğini kaçırdı!

Denizde boğulduğu sanılan gencin, cinayete kurban gittiği ortaya çıktı!Denizde boğulduğu sanılan gencin, cinayete kurban gittiği ortaya çıktı!

Merkez bankasının şok faiz kararı sonrası Dolar, Euro ve Altın tepetaklakMerkez bankasının şok faiz kararı sonrası Dolar, Euro ve Altın tepetaklak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten şok faiz artışına ilk yorum: Kararlıyız!Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten şok faiz artışına ilk yorum: Kararlıyız!

Uzmanlar açıkladı: 'İyi huylu prostat büyümesinde uygulanan HoLEP yöntemi daha konforlu'Uzmanlar açıkladı: 'İyi huylu prostat büyümesinde uygulanan HoLEP yöntemi daha konforlu'

Merkez Bankası'ndan çok sürpriz karar! Faiz oranını beklentilerin oldukça üzerine artırdıMerkez Bankası'ndan çok sürpriz karar! Faiz oranını beklentilerin oldukça üzerine artırdı

Çok merak ediliyordu! Prizgozhin'in uçağının nasıl düştüğü ile ilgili şok detaylar ortaya çıktıÇok merak ediliyordu! Prizgozhin'in uçağının nasıl düştüğü ile ilgili şok detaylar ortaya çıktı

Prigojin'in ölümünden sonra Wagner'den intikam yemini: Geliyoruz hazır olun!Prigojin'in ölümünden sonra Wagner'den intikam yemini: Geliyoruz hazır olun!

İBB'nin son icraati: Bakireler Tapınağı taşındıİBB'nin son icraati: Bakireler Tapınağı taşındı

Putin'in sırdaşıydı! Rusya'da sır ölümler art arda gelmeye başladıPutin'in sırdaşıydı! Rusya'da sır ölümler art arda gelmeye başladı

11 yıldır hayır yapıyor! Şanlıurfalı iş adamı binlerce çocuğu sünnet ettirdi11 yıldır hayır yapıyor! Şanlıurfalı iş adamı binlerce çocuğu sünnet ettirdi

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Adeta suç makinası! Duruşmadan çıktı, cinayet işledi!
Adeta suç makinası! Duruşmadan çıktı, cinayet işledi!
Feci şekilde can verdi! Scooter kullanan çocuk minibüsle çarpıştı!
Feci şekilde can verdi! Scooter kullanan çocuk minibüsle çarpıştı!
Kafasına mermi yağdırdı! Boşanma aşamasındaki eşini silahla vurdu!
Kafasına mermi yağdırdı! Boşanma aşamasındaki eşini silahla vurdu!
Denizde boğulduğu sanılan gencin, cinayete kurban gittiği ortaya çıktı!
Denizde boğulduğu sanılan gencin, cinayete kurban gittiği ortaya çıktı!
Son Haberler
Merkez bankası faiz artışı sonrası altın kaç TL oldu? 24 Ağustos Perşembe güncel Gram, Çeyrek altın fiyatları ne kadar?
Merkez bankası faiz artışı sonrası altın kaç TL oldu? 24 Ağustos Perşembe güncel Gram, Çeyrek altın fiyatları ne kadar?
Çanakkalede hayvanlarını kurtarmak isteyen adam cehennemi yaşadı!
Çanakkalede hayvanlarını kurtarmak isteyen adam cehennemi yaşadı!
Merkez bankasının şok faiz kararı sonrası Dolar, Euro ve Altın tepetaklak
Merkez bankasının şok faiz kararı sonrası Dolar, Euro ve Altın tepetaklak
Erdoğandan emeklileri heyecanlandıran yeni açıklama: Emeklilerimizden gelen serzenişlerin farkındayız
Erdoğandan emeklileri heyecanlandıran yeni açıklama: Emeklilerimizden gelen serzenişlerin farkındayız
Belediye işçisinin ayağına demir saplandı! Ağacı budamak isterken, düşerek feci şekilde yaralandı
Belediye işçisinin ayağına demir saplandı! Ağacı budamak isterken, düşerek feci şekilde yaralandı
Kayıp Alzheimer hastası yaşlı kadını bulan Jandarma, sırtına alıp taşıdı
Kayıp Alzheimer hastası yaşlı kadını bulan Jandarma, sırtına alıp taşıdı
Çok Okunanlar
Altın alacak ve satacaklar o gelişmeye dikkat! 24 Ağustos Perşembe güncel Gram, Çeyrek altın fiyatları ne kadar?
Altın alacak ve satacaklar o gelişmeye dikkat! 24 Ağustos Perşembe güncel Gram, Çeyrek altın fiyatları ne kadar?
Erdoğandan emeklileri heyecanlandıran yeni açıklama: Emeklilerimizden gelen serzenişlerin farkındayız
Erdoğandan emeklileri heyecanlandıran yeni açıklama: Emeklilerimizden gelen serzenişlerin farkındayız
Havalar ne zaman serinleyecek? 24 Ağustos Perşembe tüm illerimizde hava durumu
Havalar ne zaman serinleyecek? 24 Ağustos Perşembe tüm illerimizde hava durumu
Putin'in sırdaşıydı! Rusya'da sır ölümler art arda gelmeye başladı
Putin'in sırdaşıydı! Rusya'da sır ölümler art arda gelmeye başladı
Esenyurt’ta kadını telefonla taciz eden adama, meydan dayağı! Kanlar içinde kaldı!
Esenyurt’ta kadını telefonla taciz eden adama, meydan dayağı! Kanlar içinde kaldı!
Kıraathaneye kumar makinesi soktular!
Kıraathaneye kumar makinesi soktular!
Yorumlananlar
Türkiye başıboş köpek sayısında Hindistan’ı geçti!
Türkiye başıboş köpek sayısında Hindistan’ı geçti!
BMGK, üyeleri KKTC'yi kınamak istedi, Rusya bu karar itiraz ederek veto etti
BMGK, üyeleri KKTC'yi kınamak istedi, Rusya bu karar itiraz ederek veto etti
Seyir halindeki Ambulansın önünü kesti, aracın içinde hasta olup olmadığına baktı!
Seyir halindeki Ambulansın önünü kesti, aracın içinde hasta olup olmadığına baktı!
İBB'nin bitmeyen kazı çalışması Beykozluları isyan ettirdi "Bu çalışma ne zaman bitecek?"
İBB'nin bitmeyen kazı çalışması Beykozluları isyan ettirdi "Bu çalışma ne zaman bitecek?"