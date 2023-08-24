11 yıldır hayır yapıyor! Şanlıurfalı iş adamı binlerce çocuğu sünnet ettirdi

Şanlıurfa'da hayırsever bir iş adamı, geleneksel hale getirdikleri sünnet şöleninde yüzlerce çocuğu sünnet ettirdi. 11 yıldır davam eden sünnet şöleni çerçevesinde yaklaşık 5 bin çocuk sünnet oldu.

Şanlıurfa'da isminin açıklanmasını istemeyen hayırsever bir iş adamı, il genelinde yaşayan ailelerin çocuklarını sünnet ettirme programını, bu yıl 11'inci kez devam ettirdi. Bir düğün salonunda gerçekleştirilen sünnet şöleni çerçevesinde yüzlerce aile, sabahın erken saatlerinde çocuklarıyla birlikte salona geldi. Sünnet kıyafetlerini giyerek salona gelen yüzlerce çocuk, ailelerinin nezaretinde doktorlar tarafından sünnet edildi. Bu yıl 11'incisi düzenlenen sünnet şölenini organize eden Abdulkadir Karakuş, hedeflerinin bin çocuğu sünnet ettirmek olduğunu söyledi. Karakuş, Sünnet şöleninin 15 gün boyunca devam edeceğini aktardı.

"BUGÜNE KADAR 5 BİN DOLAYLARINDA ÇOCUĞUMUZU SÜNNET ETTİRDİK"

Sünnet şölenini hayırsever iş adamı adına organize eden Abdulkadir Karakuş, "Biz çok mutluyuz. Çocuklar erkekliğe ilk adımını atıyor. Bu geleneği 11 yıldır devam ettiriyoruz. Hayırsever iş adamı kardeşimizden Allah razı olsun. Kendisi bütün ihtiyaçlarımızı karşılıyor. İsminin de açıklanmasını istemiyor. Yaklaşık 15 yıldan beri devam eden sünnet geleneğimize pandemi nedeniyle 3 yıl ara verdik. 11 yıldır sürüyor. Bu güne kadar 5 bin dolaylarında çocuğumuzu sünnet ettirdik. Bu yılda hedefimiz bin çocuğumuzu sünnet ettirmektir. Doktorlarımızın gözetimi altında sünnet şölenimiz yaklaşık 15 gün boyunca devam edecektir" dedi.

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İki oğlunu sünnet ettiren vatandaşlardan Halil Belit, "Çok mutluyuz, bu organizasyonu yapan herkesten Allah razı olsun. Çok büyük bir sevap, hayır işi yapıyorlar. Hayırlı uğurlu olması temennisinde bulunuyoruz. İki çocuğumu getirdim. Allah'tan hayırlısını diliyoruz" şeklinde konuştu.

Torunlarını sünnet ettiren Ömer Çelik, "Torunları getirdim. Sünnet ettirdim. Bu hayır işlerinin devam etmesini diliyorum. Allah hepsinden arazı olsun. Bu hayrı yapanlara çok teşekkür ederim" dedi.

Vatandaşlardan Mehmet Paça da oğlunu sünnet ettirmenin mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Çok mutluyum, vesile olanlardan Allah razı olsun. Böyle bir günü inşallah Allah herkese nasip eder. Geldik mutluyuz, Allah razı olsun" şeklinde konuştu.

Anne Sakine Paça ise çok duygulandığını belirterek, "Allah razı olsun. Yapanlardan, emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Rabbim hayırlarını bin kabul etsin inşallah" şeklinde konuştu.

Torununun erkekliğe ilk adımı atmasından dolayı mutlu olduğunu aktaran Müslüm Kartal, "Biz torunumuzu getirdik. Mutluyuz, sevinçliyiz. Allah hayır sahiplerinden razı olsun. Bunun devamını temenni ediyorum. Allah onlardan razı olsun. Böyle bir mutluluğu millete yaşatıyorlar. Garibanlar var, elbiselerine kadar her şeyi temin ediyorlar. Allah hayırlarını kabul etsin inşallah" diye konuştu.

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