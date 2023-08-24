Kayıp Alzheimer hastası yaşlı kadını bulan Jandarma, sırtına alıp taşıdı

Ordu'nun Gölköy ilçesinde dün öğlen saatlerinden itibaren aranan 86 yaşındaki Alzheimer hastası kadın, jandarma tarafından evinden 2 kilometre uzaklıkta sağ bulundu. Jandarmanın kadını sırtında taşıması herkesin takdirini topladı.

Olay dün ilçeye bağlı Aydoğan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evden ayrılan Cemile Sarıca (86) geri dönmeyince ailesi ihbarda bulundu. İhbar üzerine harekete geçen ekipler bölgede arama ve kurtarma çalışması başlattı.

JANDARMA KADINI SIRTINDA TAŞIDI

Yaşlı kadın bu sabah evinin yaklaşık 2 kilometre uzağında jandarma eve ekiplerin çalışması sonucu sağ olarak bulundu. Jandarma ekipleri, yorgun düşen yaşlı kadını yola kadar sırtında taşıyarak sağlık ekiplerine teslim etti.

Cemile Sarıca, kontrol için Gölköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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